Коронавирус, главное на 2 июня: свежая статистика по России и Москве, ситуация в мире

Пандемия COVID-2019, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, далека от завершения. Число выявленных случаев заражения в мире перевалило за шесть миллионов и продолжает увеличиваться.

В России ситуация с COVID-19 показывает устойчивую тенденцию к стабилизации, но об окончании эпидемии говорить пока рано. Впрочем, некоторые послабления в режиме самоизоляции введены во всех регионах, в том числе в Москве, Подмосковье и Петербурге, которые держат лидерство по количеству выявленных заболевших.

Коронавирус: свежая статистика по России и Москве

Всего в России зафиксировано 423 741 заболевших, в том числе за последние сутки выявлено 8863 заразившихся. 186 985 выздоровело, скончались 5037 заболевших. Такие данные приводит сайт стопкоронавирус РФ.

В Москве выявлено 183 088 заболевших (+2297 за сутки); скончались 2553, из них 76 — за последние сутки. Вылечилось 82239 человек (+2060 за сутки).

В середины июня в России планируется постепенно открытие предприятий питания, служб быта и так далее. В Москве разрешены прогулки по графику. В России в конце июня начитается сдача Единого государственного экзамена. На 1 июля назначено всенародное голосование по изменениям в Конституцию РФ.

Ситуация в мире

На утро 2 июня в мире было зарегистрировано 6 266 193 заболевших, прирост за последние сутки составил 99 215 случаев заражения.

Всего в мире от COVID-19 и его последствий скончались 375 554 человек, в том числе 3517 за последние сутки.

Отметим, во многих европейских странах уже открыты внутренние границы в рамках Евросоюза, планируется разрешить внешний туризм с 15 июня. Открываются кафе и рестораны, в основном те, у которых есть открытые террасы.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что большинство переболевших COVID-19 полностью выздоравливают.

Коронавирус: последние новости

Испытания двух российских вакцин против коронавирусной инфекции начнутся в июне.

Первый российский препарат против коронавируса «Авифавир» поступит в больницы 11 июня, в аптеках он продаваться не будет.

Минобороны отобрало 50 добровольцев (в том числе пять женщин) для испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса. Добровольцы уже прошли обследование и тестирование. Клинические испытания пройдут на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ, где исследовались вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома. Добровольцы начнут подготовку к испытаниям с 3 июня.

Экономике России «прописали лекарство» от коронавируса

Правительство РФ поставило задачу вернуться к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год по итогам 2021 года, а также обеспечить повышение реальных доходов населения и снижение безработицы до уровня не более 5%, сообщает РБК. Подробнее о том, как правительство планирует поднять экономику и благосостояние граждан после пандемии, вызванной коронавирусом, читайте в материале Федерального агентства новостей.