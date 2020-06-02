ЦИК отказался от голосования по поправкам в конституцию по почте

Москва, 2 июня. Для проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию не будут задействовать почту. Об этом в ходе заседания Центризбиркома заявила глава ведомства Элла Памфилова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы благодарим законодателя за то, что предусмотрел возможность голосования по почте, для ряда регионов эта процедура может пригодиться, — сказала Памфилова. — Однако изучив зарубежный опыт, мы пришли к выводу, что не будем применять голосование по почте на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию».

По словам главы ЦИК, при голосовании по почте очень сложно организовать наблюдение и передачу бюллетеней с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

«Мы также пришли к выводу, что такой вид голосования — это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Наши технологии, в частности «мобильный избиратель», имеют все дополнительные опции, которые могла бы предложить почта. Мы убедились, что уже ушли вперед по целом ряду опций», — добавила Памфилова.

Она отметила, что многие регионы уже готовятся к проведению дистанционного голосования. По словам Эллы Памфиловой, для голосования могут использовать не только помещения школ, но и пришкольные и придомовые территории.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Решение растянуть голосование на неделю связано исключительно с тем, чтобы обеспечить безопасность всех решивших отдать голоса. Последний день голосования станет выходным, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в конституцию Павел Крашенинников.