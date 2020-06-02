В Совфеде предложили поддержать автодилеров в период пандемии

Москва, 2 июня. Автодилеры в период пандемии коронавируса нуждаются в государственной поддержке, считает председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Сенатор подготовил предложение о включении автомобильных дилеров в перечень видов деятельности, которые могут рассчитывать на помощь от государства. Письмо Кутепов планирует отправить главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

Дело в том, что в апреле 2020 года эксперты из ассоциации «Российские автомобильные дилеры» зафиксировали падение продаж машин на 72,4%.

«Преобладающее число официальных дилерских предприятий, несмотря на существенное падение выручки, оказалось полностью отрезано от всех мер господдержки», — передает объяснение Кутепова «Парламентская газета».

Недавно Мишустин после направленных ему предложений включил СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии. Господдержку получат не только телекомпании, радиостанции, сетевые издания и информационные агентства, но и издатели книг, периодики, газет и журналов, уточняют «Известия».