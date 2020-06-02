Открытое письмо ФАН в защиту демократии в США

Неуклюжая попытка оправдать кровавых палачей, убийц чернокожего афроамериканца Джорджа Флойда, выразившаяся в попытке фальсификации причины смерти, рассыпалась, как карточный домик. Независимое вскрытие лишь подтвердило изначально озвученный вердикт: чернокожий житель Миннеаполиса был зверски задушен белым полицейским. Право на справедливый суд по факту попрано, а неизбежное возмездие для полицейского-преступника — не реализовано. Более того, вызванные этим невыносимым положением вещей акции протеста уже унесли еще десятки невинных жизней, и большая часть последующих преступлений полиции при разгоне демонстрантов тоже осталась безнаказанной. Сегодня волнения охватили уже полсотни городов по всем Соединенным Штатам, переведя локальный инцидент в Миннеаполисе в плоскость общеамериканского конфликта. Конфликта между народом и преступной властью, ведущей неправедную политику, использующей грубую силу для подавления протестов и обманывающей своих граждан.

Преступные действия и планы американского государства, ставшие достоянием гласности в результате публикации аудиозаписи закрытой телеконференции президента Трампа, не только пугают, но и подписывают приговор озвученной политике. Дословная фраза Трампа:

«Вы должны арестовывать людей, вы должны отслеживать людей, вы должны сажать их в тюрьму на 10 лет, вы обязаны доминировать».

Это фраза из лексикона преступного диктатора, но отнюдь не лидера демократического государства. Ему вторит и генпрокурор США Барр, который открыто предлагает на упомянутой телеконференции организовать сотрудничество прокуратуры со спецслужбами ради выявления неких «зачинщиков протестов», а по сути — отважных повстанцев, борющихся с диктаторским произволом режима.

ФАН обращается ко всем правозащитным силам мира и добра, таким как HumanRightsWatch, CNN и Дунья Миятович. Нужно немедленно остановить зверскую полицейскую машину, которая уничтожает в США робкие ростки демократии и прогресса, попирает основы прав меньшинств, третирует так и не родившуюся демократию.

Всему прогрессивному человечеству пора срочно вступиться за отважную Саманту Шейдер, которой грозит пожизненное заключение за попытку повторить воспетый американскими СМИ механизм давления на диктаторов посредством коктейлей Молотова.

В такой ситуации как никогда раньше важна позиция всех правозащитных организаций во всем мире, которые просто обязаны встать на защиту простых американских граждан. Вышедшие на улицы городов США демонстранты реализуют свое право на мирный протест.

Мы призываем всех неравнодушных граждан подписаться под нашим обращением. Комментарии открыты и доступны для всех истинных правозащитников, демократов и людей с хорошими лицами. Конфликт в современных США — это и наш с вами конфликт. Это настоящая битва за свободу, справедливость и демократические ценности.