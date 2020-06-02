Ученые из США нашли способ избавления от седины

Вашингтон, 2 июня. Американские ученые нашли способ, как вернуть волосам первоначальный цвет и избавиться от седины. Специалисты доказали, что седина — это не приговор.

Учёные из Колумбийского университета провели исследование, в котором выяснилось, что пигмент теряется из-за сильных потрясений. Постоянный стресс влияет на структуру волос, они становятся седыми.

Как пишет издание «Царьград», если человек будет жить спокойной жизнью, то процесс появления седины не только остановится, но и повернется вспять. Специалисты считают, что смогут разработать «лекарство от седины».

Важно научиться контролировать выброс в кровь гормонов стресса. Таким образом влияние негативных гормонов на волосяные фолликулы будет остановлено, пишет «Газета Кемерова».

Как подтверждают опыты, у людей с несколькими седеющими прядями после продолжительного отдыха цвет волос полностью восстанавливался.

Ранее исследования появления седины провели ученые Гарвардского университета. Они проводили опыты на черных мышах. Грызуны регулярно испытывали боль, после чего испытуемые животные начали «седеть».

Их черная шерстка стала белой. Это произошло, поскольку у мышей больше не вырабатывался гормон норадреналин, который отвечает за окрашивание шерстки.