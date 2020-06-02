Колизей вновь открылся для туристов. ФАН-ТВ

Накануне римский Колизей открылся для туристов после трехмесячной паузы. Одна из главных итальянских достопримечательностей была недоступна для гостей из-за угрозы распространения коронавируса.

«Очень волнительно. Для нас это и монумент, и историческое место. Конечно, не хватает туристов», — поделился посетитель Колизея Джанни Роверси.

Теперь войти в древнюю арену можно, но при соблюдении нескольких условий. Посетители должны заранее забронировать билет, носить маски и соблюдать дистанцию. Кроме того, на входе сотрудники музея проверят их температуру. Даже при соблюдении всех требований, число разрешенных посещений не должно превышать 1000 – 1600 посетителей в сутки.

«Я думаю, что кризис должен побудить к раздумьям о том, как вернуть эту красоту общественности в более целостном состоянии — для устойчивого туризма, для благополучия граждан и наших городов», — заявил директор археологического парка Колизея Альфонсина Руссо.

Добавим, по данным Университета Джонса Хопкинса на понедельник, в Италии зарегистрировано 232 997 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 33 415 случаев оказались летальными.