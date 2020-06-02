В МЧС рассказали истории спасения из огня благодаря пожарным датчикам

Москва, 2 июня. С 2018 года срабатывание автономных дымовых пожарных извещателей спасло жизни свыше 900 человек, в том числе более 450 детей, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В МЧС привели примеры таких историй спасения. Так, в конце мая этого года пожар в жилом доме Башкортостана мог привести к трагедии в многодетной семье из села Исянгулово Зиянчуринского района. Дом по льготной программе был оборудован автономным пожарным извещателем, — он сработал, когда дома были двое детей. Сигнал услышали их братья снаружи, забежали в дом и вывели детей в безопасное место.

В МЧС уточнили, что льготная программа по оборудованию жилья многодетных семей и малообеспеченных граждан в Башкирии действует с 2016 года.

«С этого времени уже установлено более 166 тысяч извещателей, благодаря их срабатыванию в республике спасены 337 человек, в том числе 155 детей», — сообщили в ведомстве.

Ранее, 20 мая во Владимирской области при пожаре в жилом доме женщина с ребенком успела спастись благодаря сигналу извещателя. В Курской области жителя многоэтажки разбудил громкий звук пожарных извещателей в коридоре. Его сосед также увидел сработавшую систему дымоудаления и примчался на помощь — вместе им удалось спасти частично парализованную пожилую женщина 1934 года рождения. Мужчины успели вовремя: при запахе дыма женщина попыталась выбраться самостоятельно, но, потеряв сознание от удушья, упала на пол.

Подразделения МЧС в регионах России устанавливают автономные пожарные извещатели в домах многодетных семей и одиноких пожилых граждан. В ведомстве рекомендуют всем россиянам устанавливать пожарные датчики в квартиры. Инициатива МЧС (по обязательной установке) еще находится в работе, уточнили в ведомстве.

Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев рассказал ФАН об идее ведомства обязать застройщиков ставить пожарные датчики во всех строящихся домах России — вне зависимости от этажности зданий — даже в одноквартирном жилье.

В МЧС России также предостерегают от уловок мошенников. Как сообщили в ведомстве, под видом соцработников они предлагают пожарные извещатели по завышенной цене. МЧС России обращает внимание, что ни сотрудники ведомства, ни соцработники не продают средства индивидуальной защиты, приборы и оборудование пожарной безопасности.