В Минпросвещения РФ рассказали, в каких регионах пройдут очные выпускные

Москва, 2 июня. Формат выпускных вечеров в школах будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждом конкретном субъекте России. Об этом рассказали по «горячей линии» Минпросвещения РФ.

По данным ТАСС, что эпидемиологическая ситуация не везде позволяет проводить очные выпускные.

«В министерстве просвещения понимают, что в некоторых регионах можно будет провести их очно, а в каких-то регионах — дистанционно», — подчеркнули специалисты.

Ранее глава министерства Сергей Кравцов рассказал, что Минпросвещения РФ планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате. Министр напомнил, что последние звонки в этом году ведомство по понятным причинам рекомендовало регионам проводить в режиме онлайн.

Отметим, что в вузах выпускные будут проходить онлайн. Ориентировочно мероприятия пройдут 4 июля. По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, такой формат был выбран для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

По этой же причине в России был перенесен Единый госэкзамен. Вместо 8 июня ЕГЭ стартуют 29 июня. При этом сдавать экзамен могут только те выпускники, которые будут в этом году поступать в вуз. Для девятиклассников Основной государственный экзамен (ОГЭ) отменили.

Напомним, в минувшие сутки в России выявлено 8 863 случая новой коронавирусной инфекции в 84 регионах. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Москве (2286 человек), Подмосковье (732) и Санкт-Петербурге (376).