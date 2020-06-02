Совфед одобрил выдачу ваучеров за несостоявшиеся туры

Москва, 2 июня. Совет Федерации одобрил закон о выдаче ваучеров туристам вместо возврата денег за несостоявшиеся туры.

Верхняя палата парламента во вторник рассмотрела поправки в законодательство, направленные на поддержку населения и бизнеса в период пандемии коронавируса нового типа.

Согласно одобренному Совфедом закону, при введении режима ЧС или повышенной готовности могут быть изменены правила возврата денежных средств за билеты на самолет, поезд или другой транспорт. Туроператоры, отели и транспортные компании смогут вместо возврата денег за несостоявшиеся поездки и бронирования выдавать пассажирам «равнозначный туристский продукт» — ваучеры.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор отменил требование к авиакомпаниям, которые должны были придерживаться специальной рассадки пассажиров в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.