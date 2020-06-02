Новый глава Чувашии объяснил, почему его предшественника отправили в отставку

Чебоксары, 2 июня. Врио главы Чувашской Республики Олег Николаев обвинил своего предшественника в упадке экономики Чувашии. По словам Николаева, статистические данные говорят о том, что Михаил Игнатьев и его команда не смогли использовать все преимущества и возможности региона, что и стало причиной его отставки. Об этом Николаев заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Мне кажется, данные статистики — это лучший показатель того, как работает тот или иной человек на должности особо высокого ранга. Так вот все данные статистики, к сожалению, говорят, что за последние годы Чувашия не очень хорошо выглядела на фоне остальных регионов», — признал собеседник ФАН.

Как итог, Чувашская Республика попала в десятку регионов с самым худшим уровнем социально-экономического развития.

«Эти показатели говорят о том, что в республике не были использованы те возможности, которые есть у нас», — заметил Николаев.

При этом Чувашия — благоприятный с точки зрения экологической обстановки и географического расположения регион. Кроме того, в Чувашской Республике есть неплохая научно-техническая база.

«На мой взгляд, то правительство, которое работало до отставки Михаила Васильевича [Игнатьева], не смогло использовать все потенциальные возможности, саккумулировать внутренние резервы, расставить приоритеты, чтобы в конкурентной борьбе занять позиции, необходимые для успешного развития в глобальной производственной цепочке», — заключил нынешний руководитель республики.

Предшественник Олега Николаева Михаил Игнатьев был уволен после скандальной истории, произошедшей в январе этого года. На вручении ключей от новых автомобилей для МЧС глава Чувашии якобы в шутку заставил подпрыгнуть офицера за ключами. За эту выходку Михаил Игнатьев был исключен из партии «Единая Россия». 29 января президент России Владимир Путин освободил Игнатьева от занимаемой должности.

В конце мая опальный чиновник подал иск в Верховный суд РФ, планируя оспорить это решение президента. Ранее в беседе с ФАН врио главы Чувашии усомнился в существовании иска Игнатьева в Верховный суд.