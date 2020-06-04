СПЧ сообщит администрации президента о нарушении прав россиян из-за ограничений по COVID-19

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека требует отменить штрафы за нарушения самоизоляции в Москве, выписанные с помощью мобильного приложения «Социальный мониторинг» «в связи с явным сбоем». Сервис разработан, чтобы оградить больных новой коронавирусной инфекцией от контактов с населением. Интернет-петиция об отмене его использования собрала 16 тысяч подписей.

В предпоследнюю неделю мая в столичные суды обратились 1800 человек. Болеющие и выписавшиеся после лечения москвичи жалуются, что в нарушение ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы получают штрафы, находясь дома. Смотрите видеорепортаж Федерального агентства новостей.

«Штрафы выписываются часто невиновным: GPS сбился и показал, что телефон находится снаружи, на самом деле человек никуда не сдвигался. Что он потом будет доказывать? Как? Никак. Эти штрафы оспорить трудно, значит, разумное предложение — отменить их, — считает член СПЧ, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. — А требование, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию и ходили в маске в магазин мне кажется разумным, чтобы они не чихали друг на друга. Это сильно снижает риски».

Юлия Прохорова оформила цифровой пропуск для поездок в общественном транспорте два месяца назад, с тех пор исправно его продлевала. 21 мая сайт mos.ru прислал оповещение, что пропуск заблокирован.

«Мне предлагают узнать подробности и предоставить документы на сайт imоscow, — комментирует полученное электронное сообщение официально трудоустроенная москвичка. — По ссылке нужно ввести серию, номер документа, удостоверяющего личность, дать согласие на обработку персональных данных, которая включает предоставление их третьим лицам. Ввожу, нажимаю проверить».

«Данные Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда не подтверждают вашу занятость в указанной компании», — следует из текста обновленной страницы. Чтобы исправить ошибку, предлагается загрузить на сайт трудовой договор с работодателем, гражданско-трудовой договор, справку о трудоустройстве.

Предоставить их неизвестной организации Юлия Прохорова не решилась: через четыре часа после ввода данных, на ее телефон поступил звонок от мошенников.

«Представились сотрудниками службы безопасности Сбербанка, обратились ко мне по фамилии, имени, отчеству. Сказали, что с моей карты, расчетного счета, который указан в трудовом договоре, списали пять тысяч рублей, начали уточнять, в каком городе я нахожусь, — рассказала она корреспонденту ФАН. — Я обратилась в банк. Действительно, это был не их телефонный номер».

Чтобы не получить штраф в пять тысяч рублей, девушка ездит на работу два раза в неделю по разовому пропуску. Зампредседателя СПЧ РФ Ирину Киркору возмутила ситуация москвички. Правозащитница назвала излишними требования предоставлять договоры и справки с работы в условиях пандемии.

«Мы видим очень много чрезмерных мер, — заявила она корреспонденту ФАН. — Тотальный контроль со стороны государства над гражданами — это опасная тенденция. Если мы говорим, что есть необходимость принятия мер для сохранения жизни, здоровья граждан, они должны быть адекватны и соразмерны применяемым мерам».

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву России и Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и юристами проверить применение документов по борьбе с коронавирусом. Речь идет, в том числе, об указах мэра Москвы Сергея Собянина, затрагивающих права и интересы граждан.

По данным столичных властей, жители Москвы нередко допускают ошибки при оформлении цифрового пропуска и привязке к нему автомобиля. В середине мая дорожная инспекция отменила 133 штрафа автомобилистам, которые случайно неверно указали номер машины. Те же, кто не видит своей вины в нарушении правил, могут оспорить штраф онлайн — в Главконтроле Москвы, Московской административной дорожной инспекции, районном суде. Для этого нужно заполнить заявление на сайте mos.ru и приложить к нему необходимые документы.

«Убедительно просим автомобилистов проверять действительность цифрового пропуска перед каждой поездкой, — отметил представитель пресс-службы МАДИ Артем Худяков. — Сделать это можно на портале mos.ru, в приложении Помощник Москвы или Московский транспорт, а также с помощью чат-бота в Telegram Проверка автопропуска.

За езду с «недействительным» цифровым пропуском столичная медсестра Елена Дубровская получила уже восемь штрафов на общую сумму 40 тысяч рублей. Электронный документ на личный автомобиль женщина оформила 6 мая, чтоб ездить на вызовы от больных новой коронавирусной инфекцией.

«Мы видим статус «действителен». Номер транспортного средства внесен, но штрафы продолжают приходить, непонятно по какой причине», — демонстрирует рабочий цифровой пропуск корреспонденту ФАН дочь медика Нина Дубровская.

С момента подачи первой жалобы прошло больше десяти дней, но ответа нет, говорит она в растерянности, а дозвониться до МАДИ не удается.

«Мы были в шоке, если честно. У меня мама работает с утра до вечера, у нее много пациентов. Это стресс. И еще начали приходить эти штрафы! — переживает Нина Дубровская. — Жалобы висят на сайтах mos.ru и avtokod.mos.ru в статусе «направлено в МАДИ». Непонятно, получены они или нет».

На ложные штрафы за несоблюдение ограничительных мер во время пандемии жалуется немало жителей столицы: соцсети «кипят» от негодования. В казусах с автомобилистами юристы винят сбой в работе системы фото-и-видеофиксации. С ними согласен и депутат Мособлдумы Олег Григорьев. Он считает правильным, что руководство региона не поднимало вопрос о фиксации нарушений пропускного режима с помощью дорожных камер.

«У нас всего около 70 штрафов за не оформление цифрового пропуска, поэтому у нас не настолько актуален вопрос о ложных штрафах, как в Москве. Более щадящий подход к автомобилистам, нежели в Москве, — отметил председатель Комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации. — Решили остановиться на этих 70-ти, дабы не вызвать протест населения».

Если гражданин получил пропуск, который оказался аннулирован по независящим от него причинам, или орган, который выписал штраф, признал наличие сбоя в системе, такое постановление подлежит отмене, сказал юрист Равиль Ахметжанов.

«Если такое признание не будет достигнуто, человеку придется получить решение по жалобе и подавать ее в свой районный суд, по которому было зафиксировано движение автомобиля. Адекватность там не обещана», — считает он.

По мнению руководителя юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов, доказать, что штраф на основании данных дорожных камер в Москве выписан ошибочно, будет непросто.

«Мы видим незаконность этих постановлений изначально, на стадии формирования закона города Москвы, — сообщил он корреспонденту ФАН. — КоАП РФ, статья 3.1, гласит, что субъекты в своих законах об административных правонарушениях могут устанавливать наказания. Но они не могут устанавливать порядок производства по делу. Эти постановления вообще не должны появляться, однако это делается по закону города Москвы».

Обжаловать закон нормативно-правового акта, который противоречит уставу Москвы, можно в уставном суде столицы. Однако распоряжения мэра о его создании не было, подчеркнул юрист.

«Если найдется судья, который не согласен с Федеральным законом и Конституцией РФ, мы будем вынуждены обращаться в органы судебного надзора, в Прокуратуру РФ и к президенту — гаранту Конституции РФ», — заявил Равиль Ахметжанов.

В европейской части России действуют наиболее жесткие меры по ограничению распространения коронавируса. Жители этих регионов жалуются в СПЧ на большие штрафы и недостаточное время действия электронных пропусков, трудности с транзитом через закрытые территории и соблюдением самоизоляции на даче. Правозащитники намерены выяснить, нарушены ли права граждан, и через две недели направить специальный доклад в администрацию президента страны.

Напомним, в столице с 27 мая начали действовать новые правила оформления цифровых пропусков для автомобилистов. Цифровые рабочие пропуска власти Москвы продлили до 14 июня.