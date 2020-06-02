Отец Фриске намерен оспорить сбор 1,5 млн рублей в пользу приставов

Москва, 2 июня. Отец певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году от рака, подал апелляцию на решение суда по делу о средствах, полученных от благотворительного «Русфонда».

Семья Жанны Фриске и телеведущий Дмитрий Шепелев получили более 21,6 млн рублей на лечение певицы. Однако артистка скончалась, после чего «Русфонд» потребовал вернуть деньги через суд.

В мае 2017 года Перовский районный суд Москвы постановил удовлетворить иск «Русфонда». Суд также обязал семью Фриске выплатить 1,5 млн рублей исполнительского сбора.

Позднее Владимир и Ольга Фриске обратились в суд с иском к Межрайонному отделу судебных приставов по особым исполнительным производствам с просьбой уменьшить и отсрочить исполнительский сбор. Истец настаивал, что он находится в тяжелом материальном положении.

Как сообщается на сайте Мосгорсуда, Перовский районный суд отклонил требования отца Фриске. 29 апреля он подал апелляцию на это решение, пишет издание «Ридус».

Жанна Фриске скончалась в возрасте 40 лет от неоперабельной опухоли головного мозга. Болезнь проявилась во время беременности, у певицы начались головные боли.

Фриске лечилась в Германии и США, но терапия не помогла. Последние три месяца своей жизни певица была в коме. Она скончалась 15 июня 2015 года в собственном доме.