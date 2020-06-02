Певица Глюкоза показала лицо без ретуши и макияжа

Москва, 2 июня. Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза показала лицо без ретуши и макияжа. 33-летняя исполнительница опубликовала снимок в социальной сети Instagram.

На кадре она предстала с чистым лицо без макияжа и фильтров. Поклонники предположили, что звезда сделала снимок после банных процедур. На фото у нее красное лицо, а голова укутана махровым полотенцем.

«Полет не во сне, а я наяву», — подписала уютный домашний кадр артистка.

Поклонники звезды оставили ей массу комплиментов.

«Горячая девочка», — написали они. «Многие не поверили, что она мама двоих детей», — уточнили в комментариях. «Какая красота!» — подчеркнули они.

Ранее звезда предстала перед поклонниками в полупрозрачном белье и с растрепанными волосами. На фотографии певица улыбается утреннему солнцу.

Блогер Лена Миро в своем Live Journal опубликовала новый пост, в котором раскритиковала певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза. Миро пришлась не по вкусу фигура исполнительницы.

Ранее Глюкоза в своем блоге в Instagram приняла участие в челлендже, идея которого заключается в том, чтобы оставить ребенка наедине с конфетами, предварительно сказав ему дождаться родителей и не трогать сладости. Аналогичный эксперимент Глюкоза провела со своей собакой. Результаты она сняла на видео и опубликовала в своем блоге.

Однако Лена Миро похвалила домашнего питомца Глюкозы и раскритиковала саму Чистякову-Ионову.