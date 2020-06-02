ФЗНЦ готов оказать поддержку узнику «Митиги», которому выкололи глаз ложкой

Бывший узник печально известной триполитанской тюрьмы «Митига» Раджаб Макрахи рассказал о нечеловеческих пытках в застенках «исправительного учреждения» и потребовал, чтобы ООН привлекла к ответственности участников этих зверств. В их числе — глава «МВД» так называемого Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага. Глава российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич отреагировал на эту историю и призвал судить террористов ПНС Ливии международным трибуналом. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Фатхи Башага выколол мой глаз ложкой

Ливиец Раджаб Макрахи подал жалобу в ООН с требованием привлечь к ответственности сотрудников тюрьмы «Митига», а также главу «МВД» так называемого Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башагу. Мужчина утверждает, что в исправительном учреждении его пытали и выкололи ему глаз.

«Летом 2019 года я, Раджаб Макрахи, содержался в месте заключения «Митига» (Сук аль-Джума, Триполи). Меня систематически подвергали физическому насилию и пыткам на протяжении всего периода заключения. В результате травм я потерял глаз», — сказал Макрахи в видеообращении, распространенном арабскими СМИ.

فيديو | المواطن رجب فضيل يروي ملابسات الواقعة التي تقدم بها بشكوى قضائية رسمية للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ونصها : " تعذيبه وفقء عينه بواسطة ملعقة على يد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا شخصيًا " صيف سنة 2019 . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/0Na3OPuM7m — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 1, 2020

Раджаб Макрахи рассказал, что глаз ему выкололи ложкой. Сделал это «министр внутренних дел» ПНС Ливии Фатхи Башага во время своего визита в «Митигу». По словам мужчины, в тот день его и других заключенных привели к начальнику тюрьмы Абд аль-Рауфу Каре — он является главой группировки RADA, которая официально входит в состав «МВД» Правительства национального согласия Ливии.

«В зале, куда меня привели, кроме охранников были Абд аль-Рауф Кара и Фатхи Башага. Все это время я был в наручниках. Без каких-либо вопросов Фатхи Башага подошел ко мне, заставил встать на колени и крепко схватил за голову. Я увидел, как он держит ложку и направляет ее к моему лицу. В следующее мгновение я почувствовал острую боль и потерял сознание», — сказал Раджаб Макрахи.

Когда Макрахи пришел в себя, то понял, что потерял один глаз.

«Заключенные, находившиеся со мной во время инцидента, подтвердили, что Фатхи Башага выколол мой глаз ложкой. Необходимую медицинскую помощь мне не оказали. <…> Меня подвергли этой пытке в присутствии представителей ливийской администрации: командира RADA Абд аль-Рауфа Кары, министра внутренних дел ПНС Фатхи Башаги и охранников. Я не боюсь репрессий, которые представители ПНС могут начать в отношении меня», — сказал Раджаб Макрахи.

Нюрнберг XXI века

Российский Фонд защиты национальных ценностей готов оказать поддержку Раджабу Макрахи. Об этом в комментарии ФАН сообщил глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

«Думаю, если этот человек попросит какой-то помощи и поддержки, Фонд защиты национальных ценностей будет готов ее оказать», — сказал Александр Малькевич.

История Макрахи была рассказана в фильме «Шугалей», посвященном российским узникам «Митиги» — социологам ФЗНЦ Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану.

«Там показана эта сцена, и он (Раджаб Макрахи. — Прим. ред.) появляется в финале и подтверждает свою ужасную историю», — сказал Александр Малькевич.

Глава ФЗНЦ призвал судить террористов из так называемого Правительства национального согласия Ливии международным трибуналом.

«Считаю, что, когда террористов вышвырнут из Ливии, нужно будет создать международный трибунал по преступлениям в Ливии. Все свидетельские показания, показания этого человека, наших моряков с танкера «Теметерон», Максима Шугалея и Самера Суэйфаана, а также десятков и сотен людей, которые находятся в застенках и которых там пытают, — должны быть рассказаны всему миру. Практически «Нюрнберг» XXI века. Чтобы весь мир узнал, что при попустительстве — если не сказать больше — ООН, при поддержке некоторых иностранных держав террористы в Ливии вытворяли такие дела. Наша задача — сделать все, чтобы мир узнал, ужаснулся, и чтобы больше такое никогда не повторилось. Только попробуйте осмыслить: «министр внутренних страны» лично пытает узников в тюрьмах, выпуская все свои садистские комплексы!» — резюмировал Александр Малькевич.

Напомним, в «Митиге» держат двух россиян — социологов ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. Больше года назад они отправились в Ливию проводить социологические исследования. Террористы группировки RADА захватили граждан России на территории, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия Ливии, и без предъявления обвинений бросили в тюрьму.

О зверствах в «Митиге» рассказывал бывший узник этой тюрьмы — капитан танкера «Теметерон» Владимир Текучев. Он провел в заложниках три года, и лишь в 2019 году моряка удалось освободить.