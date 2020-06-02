Савичева рассказала, как потеряла первого ребенка

Москва, 2 июня. Певица Юлия Савичева поделилась подробностями своей самой первой беременности. Как выяснилось, исполнительница имела и довольно неудачный опыт.

Савичева впервые стала мамой летом 2017 года, когда родила дочку Анну. Тогда артистка до последнего скрывала свое положение, а потом не хотела публично показывать и ребенка. Позже стало известно, что на это есть веские причины.

Певица рассказала, что в самый первый раз ей не удалось сохранить ребенка. Она не может без содрогания вспоминать тот период и винит себя в том, что не выносила плод.

По признанию знаменитости, в то время она слишком много работала и не жалела своих сил, что стало причиной печальной ситуации.

«Неделями не бывала дома — бесконечные перелеты и хроническая усталость привели к тому, о чем предупреждали меня все врачи — я потеряла ребенка. До сих пор мы вспоминаем этот период с ужасом и содроганием!» — вспомнила Савичева.

Звезда поп-сцены также отметила, что тогда рядом не было больниц и подготовленных людей, которые могли бы оказать помощь.