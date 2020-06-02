Осташко призвал высмеивать двойные стандарты американцев на фоне погромов в США

Москва, 2 июня. Сценарий американских страшилок о «кровавых режимах» сейчас реализуется в самих США, где протесты из-за убийства полицейскими афроамериканца переросли в массовые беспорядки. Такое мнение высказал главный редактор PolitRussia Руслан Осташко.

По его словам, погромы стали поводом для троллинга американцев, которые регулярно обвиняли неугодные страны в нарушении прав человека, передает Nation News.

«Сначала они всех пугали Януковичем, который вот-вот призовет российский спецназ для разгона протестующих на Майдане. Затем писали про китайские танки, которые с материка переправляются в Гонконг, а сегодня официально (президент США Дональд. – Прим. ФАН) Трамп говорит о том, что в случае необходимости в самое ближайшее время против протестующих будут развернуты подразделения армии США», — отметил Осташко.

В нескольких штатах для разгона митингующих уже применяется Нацгвардия США, но и она не справляется с толпами протестантов. Эксперт считает, что настал момент, чтобы высмеять двойные стандарты политики США.

«Другим способом с ними бороться нельзя, поскольку они не хотят видеть очевидное, и никто их не заставит это сделать. Но высмеивая — открыто, публично, демонстративно, всю циничность западного мира и его пропаганды, мы сможем донести правду до масс», — подчеркнул главред PolitRussia.

При этом ООН, по мнению Осташко, не станет обращать внимания на ситуацию в США, считая их внутренними американскими делами.