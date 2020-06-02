Совфед одобрил закон об увеличении размера пособия по уходу за ребенком

Москва, 2 июня. Совет Федерации одобрил правительственный закон, увеличивающий размер минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3375 рублей до 6752 рублей. Решение было принято на заседании во вторник.

Изменения вносятся в статью 15 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Цель законопроекта заключается в урегулировании правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением коронавирусной инфекции, говорится в пояснительной записке.

Предложение вдвое увеличить минимальное пособие на ребенка ранее выдвинул президент РФ Владимир Путин, напоминает телеканал «360». Согласно закону, повышается и максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504.

Ранее базовый минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составлял 1,5 тысячи рублей, а за вторым и последующими детьми — 3 тысячи рублей. Суммы ежегодно индексируются с 2007 года. С 1 февраля ежемесячное пособие на первенца в РФ повысили до 3,3 тысячи рублей, а на второго и последующих детей — до 6,7 тысячи.

С начала лета для россиян заработали новые меры государственной поддержки, которые приняты с целью смягчить урон, нанесенный пандемией. На значительную помощь могут рассчитывать семьи с детьми. Федеральное агентство новостей ранее подробно рассказало о новых выплатах.

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