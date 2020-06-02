Морозов объяснил Киеву, почему предложение о переговорах по Донбассу без России абсурдно



Без участия Москвы в переговорном процессе по Донбассу никакие договоренности не будут реализовываться. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Антон Морозов, отметив, что Россия является центральным государством на постсоветском пространстве.

Так собеседник ФАН прокомментировал предложение украинского вице-премьера Алексея Резникова организовать переговоры по ситуации в Донбассе при посредничестве Великобритании и США в рамках будапештского формата. Как отметил Резников, обсуждение ситуации на юго-востоке Украины следует проводить без России, так как она якобы нарушила Будапештский меморандум, заключенный в 1994 году, и напала на Украину.

«Мы должны сейчас рассмотреть возвращение к будапештскому формату. На первых порах консультации должны проходить без участия России, учитывая, что Москва отказалась от своего статуса гаранта, чтобы стать оккупационной силой», — написал Резников в статье для сайта Атлантического совета — исследовательского центра, работающего под эгидой НАТО.

Вице-премьер убежден, что будапештский формат со временем даст возможность для нового взаимодействия с Москвой. В материале также отмечается, что за счет участия в нем Великобритании и США Украина добьется большей военной и технической поддержки со стороны стран Запада.

Немаловажной частью таких переговоров, по мнению Резникова, станет возможность привлечь к ответственности «страны-агрессоры», к которым Украина причисляет Россию. При этом чиновник полагает, что такой формат поможет Москве восстановить утраченное «доверие международного сообщества». Однако украинская сторона не будет отказываться от минского формата, поскольку он позволяет проводить обмен удерживаемыми лицами, добавил вице-премьер.

Однако член комитет Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что предложение Алексея Резникова «абсурдно» по трем причинам.

«Во-первых, Россия и Украина не находятся в состоянии войны. Она не была объявлена ни Киевом, ни Москвой. Соответственно, нельзя рассматривать ситуацию, как «нападение» России на Украину. Во-вторых, будапештский формат касается вопроса исключительно ядерного разоружения Украины. В контексте других конфликтов он использоваться не может. В-третьих, без участия России никакие договоренности в регионе не имеют перспективы. Россия является центральным государством на постсоветском пространстве. Если Москва не будет участвовать в переговорах, то они не будут иметь практического воплощения», — объяснил Морозов в интервью ФАН.

При этом парламентарий подчеркнул, что нет ничего удивительного в стремлении Украины привлечь к переговорам по Донбассу США и Великобританию, поскольку киевский режим находится под внешним управлением западных стран.

«Украинские власти на все свои политические решения спрашивают волю своих хозяев. Это нормальная практика во взаимоотношениях между колониями и метрополиями», — отметил собеседник ФАН.

Кроме того, исходя из такого предложения Резникова, отчетливо видно, как Украина ищет повод, чтобы не выполнять Минские соглашения, говорит Морозов.

«На Украине постоянно так происходит, и Киев пытается уйти от выполнения своих обязательств по Минским соглашениями, придумывая все новые отговорки и форматы. Но в международном сообществе есть понимание, что эта игра является нечестной. Я надеюсь, что наши партнеры в Америке и Великобритании тоже это понимают», — добавил депутат.

Напомним, Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум в 1994 году. Согласно ему, Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и обязалась ликвидировать свой ядерный потенциал, а другие страны-участницы гарантировали ей безопасность

В 2014 году на юго-востоке Украины началась гражданская война. В результате госпереворота жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. Тогда Киев начал против республик Донбасса так называемую антитеррористическую операцию.

Для урегулирования ситуации в Донбассе в 2014 году был принят пакет документов — Минские соглашения. Их подписание состоялось при участии России, Украины, ОБСЕ и представителей республик Донбасса. Минские соглашения предполагают прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей. Однако соблюдение договоренностей, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.