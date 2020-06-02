США признали, что биолаборатории на Украине работают на военных. Колонка Владимира Тулина

Посольство США на Украине на своем сайте официально сообщило, что «программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США осуществляется на Украине вместе с украинским правительством».

Хотя американские дипломаты утверждают, что задачей этих лабораторий является помощь украинским медикам в борьбе с инфекционными заболеваниями, в это не верит даже подавляющее большинство украинцев. Депутаты Верховной рады Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин обратились в ООН с жалобой на их опасную и незаконную деятельность.

Заказчиком создания биологических лабораторий выступает Defense Threat Reduction Agency (DTRA) — Агентство по уменьшению угрозы, которое является одной из структур Министерства обороны США. Благовидное название оно получило в 1998 году, а до этого называлось более правдиво Defense Special Weapons Agency — Агентство специального оружия.

Официально провозглашенная на его сайте цель работы — уменьшение последствий применения оружия массового уничтожения (ОМУ) и разработка соответствующих методов и оборудования для этого. Агентство, например, работало в России, где в городе Щучье контролировало строительство в 2001-2009 годах объекта по уничтожению химического оружия. Через него финансировалась ликвидация ОМУ в странах СНГ, и при этом оно получало доступ к секретной информации. В 2012 году Россия отказалась продлевать договор о сотрудничестве с DTRA и легальная разведывательная деятельность против нашей страны прекратилась.

На память приходит Первая чеченская война, когда сразу несколько так называемых правозащитных организаций, преимущественно с американским финансированием, обучали чеченских сепаратистов разминированию якобы для помощи местному населению, страдающему от российских мин, хотя факты этих «страданий» приведены не были. Но даже ребенку понятно, что тот, кто обучен разминированию, умеет и минировать. Эти программы были скрытой военной помощью тем, кто воевал против нашей армии. Так же происходит и сейчас: под видом изучения методов борьбы с эпидемиями DTRA разрабатывает новые виды биологического оружия.

Американцы проводят эксперименты для создания биооружия за границей так как оно, в отличие от других видов ОМУ, обладает свойством самовоспроизведения и даже небольшая утечка может привести к массовым эпидемиям. К тому же в странах, где руководство предано США, как на Украине, можно неофициально его тестировать на местном населении без его согласия. Кроме того, это позволяет скрыть тот факт, что США нарушают ими же подписанную Женевскую декларацию 1972 года, которая запрещает разработку и производство биологического оружия.

На Украине история «безвозмездной помощи местному здравоохранению из США» началась 29 августа 2005 года, когда между такими разными ведомствами, как Министерство обороны США и Министерство здравоохранения Украины, было заключено соглашение о сотрудничестве в области профилактики технологий пролиферации, патогенов и экспертиз, которые могут быть использованы для развития биологического оружия. В нем подробно было указано, что должна сделать Украина, а именно: не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности, предусмотренной этим соглашением, передать США для биологических исследований патогены (микроорганизмы, способные вызвать болезнь другого живого существа), а в пункте 4 статьи 7 было указано, что американцы получают доступ к государственным секретам Украины в этой области.

На Украине были построены 15 лабораторий, которые расположены преимущественно в областных центрах — Днепропетровске, Харькове, Киеве (четыре), Херсоне, Виннице, Тернополе, Симферополе, Ужгороде и Одессе. Во Львове были созданы три лаборатории, в том числе и референс-лаборатория на базе НИИ эпидемиологии и гигиены.

Координирует и направляет их работу Science and Technology Center in Ukraine (STCU) — Научный и технологический центр на Украине. Причем в сферу его деятельности входит не только Украина, но и Молдавия, Грузия, Азербайджан и Узбекистан. Работающие в STCU на Украине американские граждане обладают дипломатическим иммунитетом, что наводит на мысль, что в своей деятельности они нарушают украинское законодательство.

Скандалы — неизменный спутник деятельности лабораторий DTRA на Украине. Уже в 2009 году на Западной Украине появился очаг вируса, который находился в Тернополе, где как раз располагалась одна из таких биологических лабораторий. Вирус вызывал очень тяжелое осложнение — геморрагическую пневмонию, от которой умерло 14 человек. В СМИ разразилась истерика, распространившая панические настроения по всей стране. Всего жертвами пандемии стало около 450 граждан Украины. После этого лаборатория в Тернополе была американцами закрыта, что является косвенным подтверждением ее причастности к трагедии. Однако американцы не остались в убытке — для ликвидации пандемии правительство Юлии Тимошенко закупило в США вакцины на 120 млн долларов.

Возглавляемая начальником управления капитального строительства Минобороны Украины Анатолием Илюхой правительственная комиссия в 2010-11 годах выявила немало фактов грубейшего нарушения правил и норм безопасности на объектах, способных привести к утечке штаммов весьма опасных инфекций. Интересно, что был зафиксирован факт, что одна вытяжная вентиляция выходила прямо в детское дошкольное учреждение. Хотя, возможно, это и не ошибка, а DTRA просто решило проверить воздействие своей продукции на детей.

В 2011 году американцы согласились создать совместную комиссию для проверки, чем занимаются лаборатории. Народный депутат Виктор Медведчук сейчас вспоминает:

«Создали такую комиссию — эту комиссию никуда и ни к чему не допустили. Комиссия не получила ни одного ответа на вопросы, которые были поставлены».

После этого намерение прекратить сотрудничество с американскими военными после истечения срока договора объявил в 2013 году президент Украины Виктор Янукович. Но вскоре произошла «революция достоинства», и у США появилась возможность «заботиться» о здоровье украинского народа как им угодно и где им угодно.

В декабре 2014 года американская армия закупает у фирмы Metabiologics Inc. ботулиновый токсин. В 2016 году на Украине начинается эпидемия ботулизма, от которой умирает четыре человека, а в 2017 году — еще восемь. Это по официальным данным. В социальных сетях была названа цифра в 13 тысяч заболевших и значительно большее число погибших.

С 1995 года на Украине не было зарегистрировано ни одного случая холеры. И вдруг в 2011 году в Мариуполе заболевают сразу 33 человека. То же самое происходит и в 2014 году, в 2015 и 2017 годах: около 100 случаев зарегистрировано в Николаеве. А у работающей на Украине компании Southern Research Institute есть программа по борьбе против применения террористами штаммов холеры.

Активизировался в максимальной степени на Украине и туберкулез. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Скотт Рикард по этому поводу заявил:

«Если посмотреть на туберкулез на Украине, то это очень странная разновидность, которую не встречали ранее. Очевидно, что эту инфекцию модифицировали в лаборатории».

Интересно, что вспышки туберкулеза начались после открытия на американские деньги Международного института СПИДа и туберкулеза, который возглавил гражданин США Эллиот Перлман.

Некоторые украинские политологи считают, что гражданка США Ульяна Супрун, занимавшая в 2016-19 годах пост министра здравоохранения Украины, специально ликвидировала санитарно-эпидемиологическую службу, чтобы не мешать DTRA ставить эксперименты над населением страны. После ее ухода, уже в этом году, были закрыты все противотуберкулезные диспансеры в стране.

С началом активной работы DTRA на Украине началась массовая гибель от эпидемий не только людей, но и животных. Птичий грипп и африканская чума свиней нанесли тяжелый удар и по сельскому хозяйству страны. Например, в 2015 году только на агрокомбинате «Калита» было убито и сожжено 60 тысяч свиней. В конце 2016 года ЕС запретил импорт птичьего мяса с Украины связи с эпидемиологической обстановкой в стране. По данным за 2017 год, Украина импортирует больше колбасы, чем экспортирует. Таким образом, Украина из конкурента на рынке сельскохозяйственной продукции превращается в рынок сбыта этой продукции из ЕС и США. Вложенные в лаборатории деньги возвращаются.

Теперь уже американцы признают, что лаборатории работают в интересах армии США. Вышеуказанное заявление посольства США на Украине от 22 апреля 2020 года начинается словами:

«Посольство США хотело бы прямо заявить о распространении дезинформации в некоторых кругах на Украине, которое отражает дезинформацию России в отношении крепкого партнерства США и Украины по снижению биологических угроз».

В нем также всем желающим предлагается подробнее ознакомиться с работой биологических лабораторий американской армии в материале, выложенном на этом же сайте посольства, под названием «Программа по снижению биологической угрозы».

Вот только почему-то не указано, какая страна угрожает Украине биологическим оружием. Дальше сообщается, над чем работают в лабораториях. Почему-то там заняты не теми массовыми болезнями, от которых страдает украинское население, которому якобы так хочет помочь американская армия, а очень редкими вирусными заболеваниями. Указаны такие направления научных работ: «Оценка риска отдельных птичьих эпидемий, потенциально переносимых перелетными птицами над Украиной», «Распространенность вируса Крымско-Конго геморрагической лихорадки на Украине», «Распространение вируса африканской чумы свиней на домашних свиньях и диких кабанах на Украине».

Очевидно, не заметив заявление посольства США, 8 мая 2020 года Служба безопасности Украины (СБУ) на своем Telegram-канале заявила, что «на территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории». Далее в этом же заявлении говорится:

«Действующие биологические лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены Минздраву и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей».

Тут одно из двух — или СБУ снова врет, или США заставили Украину оплачивать расходы на лаборатории, разрабатывающие на ее территории биологическое оружие для американской армии.

На Украине многие надеются, что ООН поможет избежать новых эпидемий в стране. Депутат Виктор Медведчук так объяснил свое обращение в ООН:

«Речь идет о выполнении международной конвенции по запрету и биологических, и бактериологических исследований, создания оружия, применения и запрета оружия биологического и бактериологического. И именно ООН может это контролировать».

Время покажет, но, как показывают события последних лет, США скорее выйдут из этой Международной конвенции 1972 года, чем прекратят разработку биологического оружия.