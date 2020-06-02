Пушков назвал «мертворожденной» затею Киева проводить переговоры по Донбассу без России

Москва, 2 июня. Предложение Украины проводить переговоры по Донбассу в «будапештском формате» без участия России — мертворожденная затея. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

С соответствующей инициативой обратился к Великобритании и США вице-премьер Украины Алексей Резников. Как подчеркнули в МИД РФ, такое предложение не имеет никаких перспектив, а является очередной имитацией активности со стороны Киева вместо выполнения Минских соглашений.

Согласился с этой позицией и Пушков, подчеркнув, что Киев уже не знает, чего бы еще придумать для прикрытия своего нежелания выполнять Минские соглашения.

«Вот придумали переговоры о судьбе Донбасса без участия России. Еще один нонсенс: никуда такие переговоры их не продвинут. Это понимают и в Париже, и в Берлине», — констатировал Пушков в своем Twitter.

В Киеве уже не знают, что бы ещё придумать для прикрытия своего нежелания выполнять Минские согл. Вот придумали переговоры о судьбе Донбасса без участия России. Ещё один нонсенс: никуда такие переговоры их не продвинут. Это понимают и в Париже, и в Берлине. Мертворожденная затея. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 2, 2020

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году лидерами Украины, России, США и Великобритании. Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. В тот год в Киеве произошел государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает упорно нарушать Минские соглашения и атаковать республики.