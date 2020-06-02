Врио главы Чувашии усомнился в существовании иска Игнатьева в Верховный суд

Чебоксары, 2 июня. Врио главы Чувашской Республики Олег Николаев заявил, что, возможно, иск бывшего руководителя Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину является фейком. Об этом он сообщил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Есть сомнения в том, не фейк ли это? До конца не верится... А в виду того, что сам с ним [Игнатьевым] лично не общаюсь, не могу ему лично задать этот вопрос», — заметил собеседник ФАН.

Сам Олег Николаев узнал о произошедшем из СМИ. С Михаилом Игнатьевым он не общается.

«Всего себя я отдаю на то, чтобы реализовать те задачи, которые сейчас стоят перед республикой. Конечно, со всеми этими заботами я не интересовался иском Игнатьева», — заметил Николаев.

Сейчас руководство республики занимается детальным и глубинным анализом программ, которые действовали и действуют в Чувашии.

«Трудно сказать за человека, что им двигало. Лично мне кажется, что глава региона не должен был идти на такой шаг», — заключил собеседник ФАН.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд РФ. С помощью суда Игнатьев пытается оспорить указ Владимира Путина о досрочном прекращении своих полномочий.

Игнатьев был отправлен в отставку после того, как якобы в шутку заставил подпрыгнуть офицера МЧС во время вручения ключей от новых автомобилей для ведомства. 29 января Игнатьев был освобожден от занимаемой должности «в связи с утратой доверия».

С начала мая экс-руководитель республики находится в петербургском медицинском центре имени Алмазова с двусторонней пневмонией и осложнениями на сердце.