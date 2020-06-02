Китайский инфекционист назвал три правила измерения температуры тела

Пекин, 2 июня. Заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» Чжан Вэньхун рассказал, как правильно измерять температуру тела.

Повышенная температура тела является одним из симптомов болезни человека, пишет «ФедералПресс». Именно поэтому в аэропортах, на автовокзалах, при входе в крупные супермаркеты сотрудники измеряют температуру посетителей.

Однако есть три главных правила, соблюдение которых необходимо для получения точных результатов. По словам китайского врача-инфекциониста, дистанционные термометры нужно использовать, направляя их на лоб.

Если прибор использовать при измерении температуры тела на запястье, показатели могут быть неверными. Нельзя измерять температуру сразу после физических нагрузок и приема пищи — она будет выше обычной.

Нормальной считается температура 36,6, но у некоторых людей температура тела может быть менее 36 градусов. При этом они чувствуют себя хорошо, отмечает «Газета Кемерова».

Последние исследования показывают, что у 40% пациентов с коронавирусом болезнь может протекать в легкой форме без симптомов. Поэтому температура тела у таких пациентов не меняется.

Человек может даже не подозревать, что в его организме присутствует вирус. При этом он остается носителем COVID-19 и представляет угрозу для других людей.