Сотрясаемые внутренними беспорядками США активизировали военные учения по всему миру

В те дни, когда Соединенные Штаты Америки сотрясают волны гражданского неповиновения, ставшие реакцией на очередное «полицейское» убийство и повсеместно перерастающие в грабежи и беспорядки, Вооруженные силы США провели крупномасштабные учения по отражению внешней агрессии. Эти учения, можно сказать, подвели итог «месячному марафону», который устроили всему миру американцы, в течение последнего месяца настойчиво демонстрируя практически во всех узловых регионах мира свою военную силу. Это и провокационные полеты стратегических бомбардировщиков, и вызывающие морские походы корабельных ударных групп в Баренцево и Южно-Китайское море, и массовый вывод всех «ходовых» авианосцев в море и, наконец, безумная попытка высадить в Венесуэле боевые группы для свержения существующего режима.

Очевидно, вдоволь насладившись наступательным порывом, командование ВС США решило немного подумать об обороне своей собственной территории. Очевидно, не считаясь с тем, что в эти дни происходит внутри страны. Но даже здесь обоснование для учений показалось совершенно несопоставимым с ситуацией в мире и самой стране.

Командующий Северным командованием (NORTHCOM) ВС США генерал Терренс О'Шонесси раскрыл смысл учений в столь сложный и напряженный период, когда гражданское общество вышло из повиновения и готово сокрушить имеющиеся в США институты власти.

«Проведение данных учений должно продемонстрировать нашу готовность защищать родину независимо от COVID-19», — заявил генерал.

Быстро и оперативно отреагировали на «новые вызовы», ничего не скажешь. Тем не менее, возвращаясь к самим учениям: всего в учениях задействовано четыре объединения — Северное командование (NORTHCOM), Транспортное командование (TRANSCOM), Стратегическое командование (STRATCOM) и Космические силы (US Space Force). Кроме того, на определенном этапе учений привлекались Военно-воздушные силы Канады.

По замыслу учений, некий враг попытался с восточной стороны вторгнуться в воздушное пространство США. Врага имитирует бомбардировщик В-1В, который визуально, технически и тактически схож с российскими бомбардировщиками Ту-160, которые, надо признать, время от времени появляются в Атлантике. На перехват «условного противника» поднимаются истребители F-15 Военно-воздушных сил Канады, а также истребители F/А-18Е, входящие в состав 1-го авианосного воздушного крыла, базирующегося на атомный авианосец CVN-75 Harry S. Truman.

Следует отметить, что авианосец CVN-75 Harry S. Truman находится в море с ноября 2019 года, и в родную базу командование не позволяет ему зайти по причине риска заразить экипаж коронавирусной инфекцией. В тоже время экипаж уже крайне измотан, и, по сообщениям западных СМИ и социальных сетей, среди членов экипажа на борту авианосца уже давно зреет недовольство таким решением командования. Тем не менее экипаж продолжает выполнять все новые и новые задачи, возникающие во время морского похода. Очевидно, что командир авианосца не желает повторять судьбу своего коллеги Бретта Крозье, которого за излишнюю, по мнению старшего командования, заботу о здоровье экипажа своего корабля пришлось отстранить от командования.

Складывается такое впечатление, что Вооруженные силы США живут вне существующей реальности, по каким-то собственным программам, отдаленным от общечеловеческих проблем. Когда весь мир приступил к отражению коронавирусного нападения, когда вооруженные силы многих стран во многих случаях стали основой противовирусного противостояния, Вооруженные силы США лишь усилили нажим по нагнетанию во всем мире военного напряжения — активизировав проецирование своей силы на все ключевые регионы, в которых или сходятся экономические интересы нескольких стран, или существуют неурегулируемые территориальные споры.

Одним из таких мест стала Польша, которая позволила американским войскам провести на своей территории достаточно масштабные военные учения, в ходе которых польские и американские подразделения отрабатывают задачи наступательного характера — с высадкой воздушного десанта и преодолением водных преград. При этом они цинично называют эти учения «оборонительными» — всего в 300 километрах от российской границы. Это примерно как если бы Россия направила в Мексику танковый полк для проведения оборонительных учений на американо-мексиканской границе, не иначе. Вот бы визгу было.