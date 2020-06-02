Галкин похвастался домашним обедом из овощей с огорода Пугачевой

Москва, 2 июня. Известный юморист Максим Галкин продемонстрировал фанатам результаты огородных работ — домашний обед из овощей, приготовленный его супругой, певицей Аллой Пугачевой.

Галкин в самоизоляции стал большим любителем сада и огорода. Артист теперь с удовольствием ухаживает за растениями. Кроме того, на участке звездной семьи по инициативе Пугачевой появилась теплица.

Результатом труда Галкин похвастался на видеозаписи в Instagram Stories.

«Ребята, у нас салат полностью из своих ингредиентов. Ну, кроме огурцов. А, ну, сыр тоже не у нас на огороде поспел… Вот, такая красота!» — прокомментировал довольный артист.

Галкин ранее рассказывал, что супруга в самоизоляции балует его и двойняшек Лизу и Гарри кулинарными изысками. Например, одно из блюд Пугачева описала, как подметили фанаты, крайне аппетитно — «мягонькая баранина, морковка, картошка, молодая капуста».

Ранее дочь Пугачевой и Галкина умилила пользователей Сети, вжившись в роль телеведущей международного канала. Ее брат Гарри тем временем исполнял амплуа зрителя, вооружившись пультом. Девочка даже попыталась изобразить итальянскую речь, пародируя знаменитый шлягер Тото Кутуньо «L'Italiano».