В Свердловской области отказались вводить код 666 для автомобильных номеров 

Екатеринбург, 2 июня. Выдача автомобильных номеров с кодом 666 в Свердловской области в обозримом будущем не планируется. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Как пишут средства массовой информации, МВД выпустило указ об изменениях автомобильных номеров некоторых субъектов. Документ предусматривает введение трехзначных комбинаций кодов. Отмечалось, что при этом номера на государственных знаках будут начинаться с цифр от единицы до девяти.

«То есть в Свердловской области можно будет получить номер с кодом 666. Сейчас в регионе используются комбинации 66, 96 и 196», — подчеркнули в ГИБДД.

Ранее Министерство экономического развития РФ разработало правила продажи автомобильных госзнаков, которые позволяют россиянам выкупать «красивые» номера через портал госуслуг. По данным СМИ, чтобы приобрести «красивые» автомобильные номера, нужно будет заплатить повышенную государственную пошлину или выкупить их в ходе аукциона. Соответствующие правила будут разработаны в каждом регионе отдельно.

Один из автоэкспертов, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что есть очень много людей, которые готовы платить за «красивые» номера. По его словам, этот фактор показывает определенный статус владельца машины.

Новые правила, которые разработали в Минэкономразвития, должны будут вступить в силу с 1 января 2021 года. Предполагается, что все «красивые» номера будут находиться в единой электронной базе. МВД РФ будет загружать все свободные номера на сайт госуслуг, после чего любой желающий сможет абсолютно законно приобрести понравившийся госзнак.