В России за сутки выявлено 8 863 случая коронавируса

Москва, 2 июня. В минувшие сутки в России выявлено 8 863 случая новой коронавирусной инфекции в 84 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 8 863 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений — 3 715 (41,9%)», — говорится в сообщении.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Москве (2286 человек), Подмосковье (732) и Санкт-Петербурге (376). Меньше всего пациентов с COVID обнаружили в Чукотском и Ненецком автономных округах — по одному человеку. Общее число больных с коронавирусом в России, по последним данным, достигло 423 741.

Выписаны по выздоровлению за минувшие сутки 11 108 человек, а всего справились с инфекцией 186 985 пациентов.

Ранее стало известно, что в Минобороны РФ отобрали россиян для испытаний вакцины от коронавируса. Были выбраны 50 военнослужащих, в числе которых пять женщин, передает «ФедералПресс».

Как уточняет телеканал «360», первая группа волонтеров начнет подготовку уже 3 июня. Испытания проведут на базе 48-го ЦНИИ Минобороны России.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в РФ улучшается, и многие регионы приступили к послаблению ограничительных мер, которые были введены на фоне пандемии. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, число субъектов, где снижается коэффициент распространения коронавируса нового типа, каждый день увеличивается.