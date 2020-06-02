Рогозин рассказал о планах по развитию космодрома Байконур

Москва, 2 июня. Россия планирует модернизировать на космодроме Байконур два стартовых комплекса для запусков ракет «Союз-2» и «Союз-5». Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Во вторник, 2 июня, руководитель госкорпорации поздравил легендарный космодром с 65-летием.

«Этот юбилей открывает важную веху в развитии Байконура, который скоро примет у себя новые российские ракетные комплексы», — сказал он в праздничном видеообращении.

По словам Рогозина, один из проектов подразумевает модернизацию первой площадки Байконура («Гагаринского старта»), которая предназначена для запусков ракет «Союз-2».

«Сейчас ведутся переговоры, надеюсь, они скоро завершатся, и мы приступим к реальным физическим работам на этой первой легендарной пусковой площадке», — уточнил глава Роскосмоса.

Второй проект — это реконструкция стартового комплекса «Зенит» под новую ракету-носитель «Союз-5». Он получил название «Байтерек» или «Назарбаевский старт».

Рогозин отметил, что работы по модернизации дают основания полагать, что космодром Байконур и одноименный город будут развиваться. По его словам, начало этих работ еще больше укрепит сотрудничество России и Казахстана.

Космодром Байконур открыл дорогу в космос для всего человечества. 2 июня 1955 года директива Генштаба Минобороны СССР утвердила организационно-штатную структура пятого научно-исследовательского испытательного полигона (5-й НИИП) и создала войсковую часть 11284, которая после первого полета в космос Юрия Гагарина в 1961 году получила свое нынешнее название.

Ранее глава Роскосмоса рассказал о работе по созданию новой околоземной орбитальной станции, сообщает RT. Он заявил, что Россия после 2030 года будет страной, которая создаст новую станцию.