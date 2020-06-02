Роскачество рассказало, почему не стоит часто пить воду из-под крана

Москва, 2 июня. Повторная проверка бутилированной питьевой воды в целом подтвердила качество этой продукции, но вода из-под крана не дотягивает до опережающих требований стандарта Роскачества. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как уточнили специалисты, вода из-под крана может негативно влиять на организм. Эксперты отметили, что качество водопроводной воды полностью соответствует нормативам СанПиН. При этом оно уступает качеству воды в бутылках.

«В частности, речь идет о содержании нитратов, нитрит-ионов, аммиака и повышенной альфа-активности», — подчеркнули в Роскачестве.

Ранее проведя подробное исследование 58 торговых марок питьевой воды без газа Роскачество выявило несколько образцов питьевой воды, которая может оказаться опасной для потребителя из-за повышенного содержания бактерий в ней. В веерном исследовании сравнивались образцы воды, изготовленной в России, Армении, Грузии, Италии, Норвегии, Финляндии и Франции, приобретенные в 16 торговых точках и исследованные 98 методиками.

Наиболее некачественными марками воды в Роскачестве назвали добываемый в Карачаево-Черкесии «Архыз», Biovita из Тульской области и добываемую в Кабардино-Балкарии воду «Эльбрус» — в них выявлено большое количество микроорганизмов. В Роскачестве не спешат обвинить в недостатках воды производителя — возможно, причиной бактериальной осемененности является неправильная транспортировка.