Москвичка отправится под суд за фейки про погибших от COVID-19 в Крылатском

Москва, 2 июня. Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу о распространении ложной информации о тайном вывозе тел погибших от коронавируса из обсерватора в Крылатском. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Кунцевский межрайонный прокурор Москвы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы столицы», — говорится в сообщении.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ: в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

По версии следствия, москвичка, будучи модератором группы в социальной сети, опубликовала фейк о том, что ночью из обсервационного центра, который находится в районе Крылатское, вывозятся трупы людей, скончавшихся от COVID-19.

Главным мотивом размещения сведений считают увеличение числа подписчиков группы.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кунцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Следователи допросили обвиняемую жительницу Москвы. Модератор группы «Крылатское лайф» призналась, что 8 апреля выложила видео, не проверив источники. Она заверила, что раскаивается в содеянном и в дальнейшем не планирует быть модератором.

Роскомнадзор совместно с прокуратурой и другие надзорными ведомствами контролирует информацию о коронавирусе в Сети. Власти напоминают об ответственности за распространение фейков.

Ранее следователи нашли распространителя фейка о якобы продаже защитных масок из китайской гуманитарной помощи в Москве.