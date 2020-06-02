Лоза, Панин, Сафронов и Родион Газманов «рассудили» Шнурова с Пригожиным

«Голодает ли российский шоу-бизнес?» — тема онлайн-эфира Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот» по следам эпической схватки между музыкантом и с некоторых пор политиком Сергеем Шнуровым и продюсером Иосифом Пригожиным, которые втянули в орбиту скандала чуть ли не весь артистический бомонд. Модераторами онлайн-эфира выступили гендиректор ФАН Евгений Зубарев и журналист Артемий Галицын.

Депутат Марченко: Артистам надо быть поскромнее в запросах

Первым в дискуссию вступил депутат Госдумы Евгений Марченко, который усомнился, что государство должно брать артистов, как говорится, «на казанный кошт».

«У нас представители шоу-бизнеса, которые сейчас жалуются, и так подняты на недосягаемую высоту над всеми, и это касается не только гонораров, но и признания», — отметил парламентарий.

Признавая, что многие артисты реально пострадали из-за закрытия театров и других развлекательных учреждений, Марченко призвал представителей творческих профессий быть поскромнее и не выпячивать свои проблемы, полагая, что их ситуация самая сложная.

«Надо быть поскромнее в своих запросах, кроме того, артист артисту рознь. Есть те, кто несет в массы большое — чистое — вечное, а есть такое, как Шнур. Все его искусство заключается в том, что он выходит и матерится со сцены», — говорит депутат.

По мнению Марченко, Шнуров, как говорится, много на себя берет.

«Шнур взлетел на такую недосягаемую высоту, и ему все сходит с рук — это индикатор, маркер состояния нашего общества, во всяком случае, его части. Шнур есть Шнур. Он может тут сидеть, всем оценки давать, стишки писать, никого не опасается», — отметил Марченко.

Однако сейчас, собравшись в политику, этому артисту пора занять более взвешенную позицию, считает Евгений Марченко.

Родион Газманов поддержал Иосифа Пригожина

Сын известного исполнителя певец и артист Родион Газманов пояснил, почему мнение Иосифа Пригожина вызвало такой резонанс.

«Думаю, люди привыкли, что артисты в нашей стране живут очень неплохо, и людям слышать от них жалобы непривычно, — говорит Газманов. — Но у артистов действительно проблемы: у Пригожина есть музыканты, сотрудники, гримеры, целая команда, которая зависит от доходов с концертов… Так что представители шоу-бизнеса также являются пострадавшей частью общества. Я бы сам не отказался от поддержки, но мы пока справляемся. Топовые артисты без этой поддержки обойдутся, но есть другие артисты, которые живут от зарплаты до зарплаты».

При этом певец скептически отнесся к идее создания «кассы взаимопомощи» для пострадавших артистов, поясняя, что в шоу-бизнесе — каждый сам за себя.

«У нас в России музыкант привык ни на кого не рассчитывать», — отметил Родион, рассказав, что перевел работу своей музыкальной группы в формат онлайн-концертов.

Звезда «Универа» заступилась за коллег из провинции

А вот актриса звезда сериала «Универ» актриса Валентина Рубцова ни на что не жалуется, и самоизоляцию, по ее словам, переносит в комфортных условиях.

«Я переживаю самоизоляцию комфортно и с любовью, потому что я с семьей. Что касается поддержки от государства, считаю, что она нужна всем — людям любой профессии. Все оказались в сложнейшей жизненной ситуации», — говорит она.

Насчет просьб артистов обратить на них особое внимание, Рубцова высказалась аккуратно, но, по ее мнению, такие стенания звучат «не очень красиво». Особенно ее смущают жалобы столичных артистов, ситуация у которых неизмеримо лучше, чем у их коллег из провинциальных театров. Идея профсоюза артистов кажется Валентине разумной, но, сетует она, дальше разговоров на эту тему дело пока не двигается.

Лоза: Зачем мы опять пытаемся помогать неграм?

К дискуссии присоединился известный исполнитель и автор ярких комментариев Юрий Лоза. К тому, что некоторые артисты даже в условиях пандемии, вызванной коронавирусом, «как сыр в масле катаются», Лоза относится спокойно, без зависти.

«Может быть, напоказ сейчас действительно не стоит что-то делать, чтобы не злить народ», — намекает он.

Но тем не менее «не надо сравнивать доходы Элтона Джона с другими музыкантами», призывает коллег к скромности Лоза. Сам автор хита «Плот», по его словам, получает немного, и это, по его мнению, связано с недостаточной правовой базой, касающейся авторских прав.

«Если бы я получал так же, как получают во всем мире, я бы летал на своем самолете», — говорит Лоза, но при этом не призывает государство разруливать эти вопросы.

Что касается поведения Шнурова в этом конфликте, то Лозу хамство коллеги не удивляет.

«Когда Шнуров вел себя корректно? — Я такого не помню. Ребята, вы идете на концерты Шнурова зачем? Это его образ жизни. У нас такая страна. Сколько в Интернете просмотров на порносайтах, сколько в Интернете собирают просмотры всякой дури — кто-то выпил антифриз, например. Самое примитивное всегда было самым востребованным. Шнуров первым понял, что можно спокойно легально материться», — говорит Лоза.

При этом на западную сцену, по словам Лозы, нашим музыкантом путь закрыт, в том числе из-за языкового барьера.

«Надо петь по-английски. Англичане так подстроили под себя эту эстрадную тусовку, что сделали практически невозможным попасть в нее, единицы пробиваются с песнями не на английском языке», — говорит Лоза.

Кстати, к идее поддержать чернокожих исполнителей на фоне трагедии, разворачивающейся в США, исполнитель отнесся с прохладцей.

«У нас что, своих проблем мало? У нас куча своих проблем. Зачем мы опять пытаемся помогать неграм? Наши полицейские черных не били. Что же мы по этому поводу будем протестовать?» — недоумевает Юрий Лоза.

Блогер Манукян выступил от имени Иосифа Пригожина

Блогер Вадим Манукян, который принял участие в дискуссии, подтвердил свою приверженность идее профсоюза для артистов шоу-бизнеса. По словам Манукяна, Иосиф Пригожин уже выразил согласие войти в руководство этого органа.

«Я бы с удовольствием его возглавил, причем работать на этой должности готов бесплатно. Главное, чтобы вся отрасль меня поддержала», — процитировал Манукян слова Пригожина.

При этом сам Манукян сомневается, что идея профсоюза найдет понимание у Шнурова.

«Это один из самых долгих конфликтов между двумя звездами», — констатирует Манукян, оценивая эпический баттл между Пригожиным и Шнуровым.

Впрочем, Вадим уверен, что у Пригожина получится изменить ситуацию — ведь продюсер не требует преференций для себя, а радеет обо всех артистах.

«Если Иосиф выразил принципиальное согласие, скорее всего, придется разрабатывать стратегию, но в профсоюз должны войти все представители топ-20, потому что все деньги находятся у них. Шнуров не войдет, но, может быть, войдет Филипп Киркоров, или Алла Пугачева, или Максим Галкин, — строит предположения Манукян. — Думаю, мы вошли в эпоху достаточно турбулентную. Артисты должны объединиться, чтобы быть готовыми к новой кризисной ситуации, чтобы кубышка была общей».

Кошки Куклачева ждут зрителей

А вот режиссер и продолжатель дела своего отца во главе Театра кошек Дмитрий Куклачев настроен оптимистично. Театр Куклачева является бюджетным учреждением, так что даже в отсутствие сбора от спектаклей у пушистых артистов миски не пустеют.

«Не пугает, что кошки тоже могут болеть коронавирусом?» — спрашивают ведущие.

«Коронавирус для животных известен уже много десятков лет. У кошек более 40 штаммов коронавируса. Он не передается человеку. Информация, что какая-то кошка заразилась коронавирусом от человека, мне кажется, это на уровне каких-то необычных событий», — ответил Куклачев.

По словам режиссера, призыв политика Владимира Жириновского избавляться во время пандемии от животных является просто безнравственным.

«Глупость. Сейчас идет массированная атака на животных. У вас дома живут кошки, которые ничего не подозревают, а вы хотите от них избавиться?! Наша задача донести, что то, чем болеют животные, никаким образом не переносится человеку», — говорит Куклачев.

Кстати, его пушистые подопечные без зрителей тоже скучают.

«Кошки — это все-таки животные, которые спят больше 20 часов в сутки, а остальное время едят и умываются. Для них эта ситуация — каникулы, но они, конечно, тоже переживают. Важно, чтобы кошки репетировали, чтобы животные чувствовали, что они важны и востребованы», — говорит Куклачев.

Что касается государственной помощи, то, по словам режиссера, она должна по возможности доходить до всех. По мнению Куклачева, деньги, вложенные в поддержку людей, вернутся повышением покупательского спроса граждан, а это хорошо для всех.

Высказался Куклачев и по поводу бурного конфликта Пригожина и Шнура. По мнению режиссера, это все, скорее, пиар-ход для привлечения внимания.

Панин: Для меня Иосиф Пригожин — это боль

В дискуссии принял участие известный далеко не только сценическими достижениями артист Алексей Панин. По его словам, во время разгула коронавируса он на паузу свое творчество не ставил, поскольку занимается собственным фильмом, в котором дебютирует в качестве режиссера. В конфликте Пригожина и Шнурова Панин занял сторону лидера группировки «Ленинград».

Отругав и обвинив в нечистоплотности Иосифа Пригожина, Панин сказал:

«Для меня Иосиф Пригожин — это боль. Полностью поддерживаю Сергея Шнурова. Когда у человека [Пригожина] есть деньги, а он просит еще у государства… Он выступает так, потому что в каждой бочке затычка. Что угодно в стране случится — в шоу-бизнесе, в ядерной отрасли, в кораблестроении, в ЖКХ: позвоните Иосифу Пригожину, он вам даст развернутый комментарий и будет активно пиариться, чтобы показать свое лицо везде. Иосиф Пригожин готов обсуждать любые склоки и скандалы», — эмоционально говорит артист.

По словам Алексея Панина, хотя у него самого с деньгами не все идеально, в том числе из-за коронавируса, он не унывает.

«Я так наснимался уже, хочу просто жить, получать удовольствие, радоваться солнышку, заниматься сексом, пить вино, есть вкусную еду и больше не принимать участие во всех этих марафонах», — говорит он.

Никас Сафронов: Количество артистов превышает все санитарные нормы

Заслуженный художник России Никас Сафронов считает, что господдержка нужна в первую очередь тем областям культуры, которые сильно пострадали во время карантина — это музеи, библиотеки, театры. При этом, по словам художника, деятелям искусства, чтобы оставаться на плаву, нужно самим уметь по-настоящему вкалывать.

«Запасы, которые я создал в благополучное время, использую сейчас. Более того, я занимаюсь благотворительностью. Подарил недавно больнице отечественные ИВЛ-аппараты», — рассказал Сафронов.

К идее профсоюза артистов художник относится положительно, но призывает представителей шоу-бизнеса поменьше жаловаться, чтобы не раздражать сограждан.

«Многих россиян раздражают эти жалобы, потому что количество артистов на квадратный метр превышает в России все санитарные нормы. Кроме себя они вообще не видят вокруг ни неба, ни мира, ни жизни, ни других людей. Только свои проблемы», — посетовал мэтр.

Сафронов рассказал про свой творческий путь, поделился информацией об организованных с его участием благотворительных акциях, в том числе для талантливых детей из малообеспеченных семей.