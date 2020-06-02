Цеков назвал глупостью отказ Украины помогать Крыму в решении проблем с водой

Украина рада проблемам Крыма с водообеспечением, а некоторые киевские политики даже считают, что «водная блокада» поможет «вернуть Крым». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил сенатор Сергей Цеков.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев не собирается помогать Москве в решении проблемы водообеспечения Крыма. Это произошло после того, как зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо в ООН с призывом осудить действия украинских властей, перекрывших поставки воды в Крым.

«Мы внимательно следим за событиями, которые происходят на Крымском полуострове. Безусловно, ситуация там, я бы сказал, более чем критическая <...> Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта», — сказал Кулеба в эфире телеканала ICTV.

Эта позиция украинских властей не удивляет, отметил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в комментарии ФАН. Более того, киевские власти рады проблемам Крыма.

«Подобные заявления уже делались на разных уровнях разными должностными лицами Украины. Они этой ситуации в Крыму радуются и считают, что проблема с обеспечением водой чуть ли не вынудит крымчан обратиться назад на Украину. Это является полнейшей глупостью и, в общем-то, весьма характеризует нынешнюю власть Украины. Вместо того, чтобы получать за воду, которая могла бы поставляться в Крым, деньги и пополнять бюджет Украины, вода просто вытекает в Черное море», — сказал Сергей Цеков корреспонденту ФАН.

При этом некоторые украинские регионы также страдают из-за перекрытия Северо-Крымского канала и ощущают недостаток воды. Блокировка водной артерии стала причиной экологических проблем в стране, но украинские власти не сильно этим обеспокоены, считает сенатор.

Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребности жителей полуострова в чистой питьевой воде. После того, как Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году, Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды по каналу.

«Да, мы не отрицаем, что есть определенные проблемы с водой в Крыму, но при этом знаем, что эти проблемы были даже тогда, когда работал Северо-Крымский канал. Потому что в основном водообеспечение зависело не от днепровской воды, а от атмосферных осадков. В непростых условиях оказался город Симферополь. Он обеспечивается водой из трех водохранилищ, и сейчас их наполняемость далека от нормы», — сказал Сергей Цеков.

Крымский гидрометцентр сообщил, что наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным. По данным специалистов, объем воды во всех водохранилищах сейчас составляет 85 миллионов кубометров — это в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. Сенатор Цеков выразил уверенность, что Крым справится с этой проблемой.

«Есть уверенность, что летний период мы пройдем. Тем более, что создаются дополнительные резервные возможности: это вода из Вилинского и Ивановского водозаборов. Таким образом мы эти проблемы преодолеем», — сказал Сергей Цеков.

Сенатор также считает, что ООН вряд ли отреагирует на письмо Натальи Поклонской и признает преступными действия украинских властей, перекрывших Северо-Крымский канал.

«Что касается инициативы Натальи Владимировны, на 99% уверен, что никакого воздействия международные организации на позицию Украины в отношении Крыма не смогут оказать. Может быть, эта тема где-то будет обсуждаться, но дело в том, что в ООН уйма наших «друзей», которые даже поддерживают такие действия Украины. На словах надо соблюдать права человека, но, когда это касается России, эти слова быстро забываются или переиначиваются», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году. После произошедшего в Киеве госпереворота местные власти провели референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение региона в состав РФ прошло в соответствии с принципами международного права, и вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.