На склонах Эльбруса появится горнолыжная трасса «красного» уровня сложности

На Эльбрусе появится горнолыжная трасса повышенного, «красного» уровня сложности. В пресс-службе Министерства экономического развития РФ корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали, что объект будет открыт в грядущем зимнем сезоне.

«Строительство инфраструктуры легендарного «Эльбруса» является частью программы комплексного развития курортов Северного Кавказа, координируемой Минэкономразвития России. В конце минувшей недели был подписан договор. Подрядчик приступил к оформлению рабочей документации и подготовке к высокогорной стройке», — рассказали ФАН в ведомстве, отметив, что строительно-монтажные работы начнутся уже через месяц.

Трасса будет начинаться на отметке 3846 метров, а ее протяженность составит примерно 1515 метров. От лавин спортсменов защитят снегоудерживающие барьеры.

«В перспективе также планируем построить три канатные дороги и девять горнолыжных трасс. Мы уже завершили разработку проектной документации двух подъемников, работаем над третьей», — уточнил генеральный директор управляющей компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК) Хасан Тимижев.

Отметим, что в начале 2020 года управление институтами развития округа, и, в частности, «КСК», было передано в Минэкономразвития РФ.

«Развитие инфраструктуры Эльбруса — закономерное, но от этого не менее долгожданное событие. Гора Эльбрус обладает огромным потенциалом для занятий спортом и для отдыха в любое время года. И, конечно же, для горнолыжников создание новой трассы еще больше повысит привлекательность Приэльбрусья в зимний сезон», — считает представитель местного бизнес-сообщества, гендиректор АО «Курорт Эльбрус» Хиса Беккаев.

По его словам, одна из канатных дорог, строительство которых начнется в ближайшее время, даст возможность туристам подняться почти до высшей точки Европы. Дорога пройдет выше станции «Гара-Баши» до Приюта-11 до отметки более четырех тысяч метров над уровнем моря. Другие подъемники и трассы будут объединены, их планируется соединить со станцией «Гара-Баши».

Напомним, что 27 мая 2020 года в Госдуме РФ прошел «правительственный час», в котором также принял участием глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Одной из ключевых тем, обсуждавшихся на мероприятии, стало развитие внутреннего туризма в России. Глава Госдумы Вячеслав Володин и его коллеги по палате выразили уверенность в необходимости максимальной поддержки данной отрасли, что является особенно важным в связи с пандемией COVID-19, затронувший все страны мира.