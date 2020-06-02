Итальянский врач заявил о капитуляции коронавируса

Рим, 2 июня. Итальянский врач Альберто Зангрильо заявил, что коронавирус капитулировал перед человеком. По его мнению, вирус мутирует и становится слабее.

Главный врач больницы Сан-Раффаэле в Милане утверждает, что коронавируса в Италии больше нет. Зангрильо проверил мазки пациентов, которые были взяты в последние десять дней.

Результаты говорят о малой вирусной нагрузке, пишет издание «Царьград». Это подтверждает меньшую активность коронавируса, резюмировал специалист.

Еще один врач из Генуи Маттео Бассетти заявил, что течение болезни у новых пациентов сильно отличается от болезниу первых пациентов. Но его точку зрения не разделяют коллеги итальянцев из Австралии и США.

Они отмечают, что об исчезновении COVID-19 пока говорить рано. И, главным образом, об этом говорит высокая смертность. К примеру, в Италии за последние сутки скончались 75 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.

При этом на пике эпидемии коронавируса в Италии ежедневно умирали по 900 человек, поступавших в больницы с симптомами ОРВИ. Возможно, итальянские медики после спада числа заболевших научились лечить таких больных.

В научном сообществе считают, что коронавирус останется в популяции на пару лет. А затем он войдет в число возбудителей ОРВИ и не будет представлять угрозу для человека. Кроме того, российские ученые пообещали представить к осени вакцину против коронавируса.