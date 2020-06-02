Мурашко считает, что с появлением вакцины от COVID-19 жизнь вернется в привычное русло

Москва, 2 июня. Жизнь в России и в мире вернется в привычное русло, когда появится вакцина от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, все силы сейчас направлены на поиск фармацевтического компонента.

«Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то, конечно же, мы однозначно вернемся в наше привычное русло», — считает Мурашко.

Ранее стало известно, что специалисты научного центра «Вектор» создали вакцину против коронавируса, которую можно будет закапывать в нос. Мурашко уточнил, что клинические испытания препарата начнутся уже в ближайшие несколько недель.

По последним данным, в России зафиксировано более 414 тысяч случаев COVID-19. При этом свыше 175 тысяч пациентов удалось вылечить, около четырех тысяч скончались.

Накануне на рабочем совещании президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что стране удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом, обстановка постепенно стабилизируется.

Отметим, что еще в марте глава государства одобрил предложение внести в Конституцию России поправку об обеспечении россиян доступной и качественной медицинской помощью. Тогда необходимость закрепления этой нормы еще не была столь очевидна, как сейчас, когда в мире бушует пандемия. Голосование по поправкам в основной закон страны пройдет с 25 июня по 1 июля.