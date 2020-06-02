В России начал действовать временный запрет на импорт топлива

Москва, 2 июня. Временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля начал действовать в стране со 2 июня. Об этом свидетельствует соответствующее решение правительства РФ от 25 мая.

Ограничения введены до 1 октября, однако в случае необходимости профильные ведомства до 15 июня могут принять решение об изменении срока их действия.

Запрет не касается транзитных поставок топлива и топлива, содержащегося в технологических емкостях и используемого в целях эксплуатации в пути следования. Кроме того, под действие ограничений не попадает топливо, ввезенное в РФ до вступления запрета в силу и в отношении которого не совершены действия, связанные с таможенным декларированием и выпуском, а также перемещаемое гражданами для личного пользования.

«Вечерняя Москва» уточняет, что введение рестрикций обусловлено необходимостью обеспечить энергетическую безопасность России и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Контролировать исполнение постановления будут Федеральная таможенная служба, ФАС и Минэнерго. Также ведомствам поручено не допустить ускорения роста цен на топливо, пишет «ФедералПресс».

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в апреле говорил, что запрет на ввоз в страну дешевого бензина предлагается на полгода как вынужденный антикризисный шаг. Министр отмечал, что многие страны прибегают к этой не совсем рыночной, но необходимой мере. Она также предлагалась для поддержки отечественной нефтеперерабатывающей отрасли и сохранения занятости.