Названы способы спасения упавшего в воду телефона

Москва, 2 июня. Для успешной реанимации попавшего в жидкость смартфона главное вовремя его оттуда вытащить и извлечь аккумулятор. Об этом рассказал научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Виталий Красиков.

По его словам, можно не тратить время на просушку, а сразу доставить устройство в сервисный центр. Как пишет агентство «Прайм», в случае, если смартфон упал в воду, стоит максимально быстро достать телефон из жидкости. Нужно выключить его и извлечь аккумулятор.

«Основным поражающим фактором для всех микросхем утопленного устройства будет являться электрический ток, который жидкости очень хорошо проводят. Вынутый аккумулятор позволит избежать воздействия тока на электронику смартфона», — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что мобильные телефоны уже давно вызывают тревогу у медиков из-за своего излучения. Однако это не единственная опасность, которая исходит от мобильного устройства.

Ученые из Западного университета Сан-Паулу пришли к выводу, что смартфоны являются хорошей средой для всевозможных инфекций и бактерий, устойчивых к лечению. Речь идет о телефонах врачей, медсестер, студентов медицинских вузов и других медицинских работников. На их гаджетах было обнаружено множество опасных мироорганизмов, включая золотистый стафилококк, который может вызвать как обычные кожные заболевания, вроде угрей, так и серьезные болезни, вроде пневмонии.