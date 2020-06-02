Как правительство планирует увеличить доходы россиян и справиться с безработицей

Правительство разработало национальный план восстановления экономики, включающий в себя стимулирование роста доходов россиян, а также восстановление рынка занятости и поддержку бизнеса. Подробности плана президенту РФ Владимиру Путину глава кабинета министров Михаил Мишустин должен докладывать во вторник, 2 июня.

Правительственный план состоит из девяти разделов и содержит около 500 предложений. Цель — выход на устойчивый рост реальных доходов населения, снижение уровня безработицы ниже 5%, рост ВВП не менее чем на 2,5% в год к концу 2021-го.

РБК приводит некоторые положения этого плана на основе проекта документа от 29 мая.

Достижению поставленных целей, по плану правительства, будут способствовать меры поддержки бизнеса и населения (в том числе уже начавшиеся выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет и увеличение пособия по безработице до уровня МРОТ — более 12 тысяч рублей). Расширение помощи планируется за счет дополнительных инициатив, предусмотренных правительственным планом.

Новые инициативы правительства

— Новый порядок прямых выплат по больничным листам, а также по страховым пособиям семьям с детьми (вводится с 1 января 2021 года).

— Установление минимального размера почасовой оплаты труда, если работник занят неполный рабочий день (вводится с октября 2020 года, цель — снизить объемы теневых выплат в бизнесе).

— Обеспечение возможности перехода на удаленный либо комбинированный режим работы (вводится с июля 2020 года, от работника не потребуется заключение дополнительного трудового договора).

— Создание «социального казначейства», которое будет предоставлять гражданам меры социальной поддержки.

— Обеспечение возможности перехода на удаленную работу для государственных и муниципальных служащих.

— Поддержка малого бизнеса, которая, помимо уже введенных трех пакетов, предусматривает дополнительные меры помощи.

Это в том числе:

— отказ от индексации фиксированных страховых взносов в 2021 году; — различные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей; — переходный налоговый режим для некоторых отраслей; — расширение использования системы быстрых платежей для снижения издержек; — временная либерализация правовых последствий банкротства для добросовестных индивидуальных предпринимателей и другие меры поддержки.

— Восстановление инвестиционной активности, в том за счет крупных инфраструктурных проектов, в частности строительства дорог, жилищного строительства и так далее.

— Секторальная помощь отдельным отраслям, которая предусматривает стимулирование спроса через госзакупки, а также субсидиями и госгарантиями; поддержка туристической отрасли и так далее.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами и представителями бизнеса начать работу над планом, который предусматривает серию мероприятий по нормализации деловой жизни и росту экономики, пострадавшей в результате объявленных в марте-мае нерабочих дней в связи с пандемией COVID-19, вызванной коронавирусом. Президент подчеркнул, что главная задача — не только стабилизация ситуации в экономике, но также обеспечение долгосрочных структурных изменений в стране.

Отметим, часть положений, предусматривающих социальные гарантии гражданам России, предусмотрены в пакете изменений в Конституцию РФ, голосование по которым назначено на 1 июля.