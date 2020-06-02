Поклонская назвала преступным отказ Украины возобновить водоснабжение Крыма

Симферополь, 2 июня. Зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская расценила отказ украинских властей возобновить подачу пресной воды по Северо-Крымскому каналу как продолжение преступной политики против крымчан.

«Я прекрасно понимала, что украинские политики ответят именно так. Но этот ответ должен был прозвучать из их уст как доказательство вынужденной для нынешней украинской власти продолжаемой преступной политики против людей, в том числе проживающих в Крыму», — сказала она в комментарии РИА Новости.

Поклонская также отметила, что этот факт будет учтен Верховным комиссаром по правам человека ООН Мишель Бачелет при рассмотрении ее обращения в связи с прекращением поставок пресной воды в Крым со стороны Киева.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма. Украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что возобновление водоснабжения возможно лишь после возвращения полуострова в состав Украины.

В связи с этим Поклонская направила в ООН письмо с призывом осудить преступные действия киевских властей, которые в одностороннем порядке перекрыли поставку пресной воды на полуостров, и принять меры по возобновлению ее подачи по Северо-Крымскому каналу.

Украина удовлетворяла значительную часть (до 85%) потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения полуострова с РФ подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке.

Власти в Киева пошли на такую меру, несмотря на убедительные итоги референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей Республики Крым и Севастополя (96,77% и 95,6% соответственно) высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией, и рассматривает фантомные варианты его возвращения.

Российская сторона неоднократно указывала Киеву, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».