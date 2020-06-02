В Пулковской обсерватории оценили последствия вспышки на Солнце 

Москва, 2 июня. Зафиксированная на Солнце вспышка вряд ли способна оказать заметное воздействие на жизнь землян, заявил старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров.

По его словам, это явление может быть предвестником более мощных вспышек. Ранее средства массовой информации сообщили, что обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце. Это была вспышка М-класса, которую специалисты классифицируют как среднюю из больших.

Гончаров уточнил, что солнечный цикл длится около 11 лет. При этом максимум солнечной активности фиксировали в 2014 году. Как пишет РИА Новости, на данный момент начинается новый солнечный цикл.

«До пика солнечной активности еще много лет, пика ожидать надо в году в 2025», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что китайские ученые работают над созданием искусственного Солнца. Запустить объект планируется на основе ядерного синтеза. После запуска устройства, оно будет вырабатывать энергию, похожую на ту, которая есть в центре крупнейшей звезды.

Специалисты уверены, что целенаправленное управление термоядерными реакциями, подобным тем, которые питают Солнце, позволит использовать новый экологически чистый и возобновляемый источник энергии.

Работы проводятся в рамках национального экспериментального проекта, разрабатываемому объекту дали имя HL-2M Tokamak. Его строительство планируется завершить к концу текущего года.

Устройство сможет вырабатывать температуру до 200 градусов по Цельсию, что в 13 раз больше, чем в центре Солнца.