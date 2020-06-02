Представитель ЛНА назвал турецкие беспилотники основным орудием террористов ПНС Ливии

Бенгази, 2 июня. Силы ВВС Ливийской национальной армии ведут операцию по обеспечению безопасности города Гарьян и его окрестностей после того, как Аль-Асабиа был освобожден от боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом заявил официальный представитель ЛНА, генерал-майор Ахмад аль-Мисмари.

Накануне в Бенгази прошла пресс-конференция генерал-майора, который рассказал, как тепло встретили освободителей города Аль-Асабиа его жители. Он уточнил, что в ходе операции ВВС ЛНА осуществляли прикрытие с воздуха, а средства ПВО сбили турецкий БПЛА, круживший в небе над городом.

«Отсутствие каких-либо информационных видео от ЛНА в течение дня позволило обеспечить секретность операции по установлению контроля над городом Аль-Асабиа, поскольку противник использует СМИ в качестве источников информации», — добавил генерал-майор.

Он подчеркнул, что ВВС ЛНА продолжают вести операцию в городе Гарьян и его окрестностях. Армия осуществляет авиационное прикрытие в районе Хауш ас-Ситтин , Бир аль-Ганам и на направлении аль-Азизия, чтобы отслеживать любые передвижения сил ПНС Ливии и предотвращать их маневрирование.

Аль-Мисмари подчеркнул, что турецкие беспилотники стали основным орудием поддержки террористов ПНС Ливии. Однако их попытки достичь Тархуны успешно пресекаются ВС ЛНА.

«За последние дни нашим войскам удалось уничтожить большинство лидеров сирийских наемников», — уточнил представитель ЛНА.

Он заметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган превратил большинство сирийцев в наемников и террористов. По мнению Аль-Мисмари, если в теории Эрдогану удастся выполнить свои планы в Ливии, он отправит и местных жителей, и сирийцев в другие страны.

Как не раз отмечали эксперты, вмешательство Турции во внутриливийский кризис со временем только усиливается. Анкара продолжает активно поддерживать «правительство» Файеза Сарраджа в Триполи. Причем это отражается не только в массовых поставках современных ударно-тактических БПЛА Bayraktar TB2, применяемых боевиками для совершения атак на позиции ЛНА. Отметим, что такой ленд-лиз со стороны Турции грозит эскалацией напряженности и нарушает эмбарго ООН на поставки в североафриканскую страну любых типов вооружений, введенное еще в 2011 году.