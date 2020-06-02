Голодает ли российский шоу-бизнес, обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 2 июня, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Голодает ли российский шоу-бизнес?».

Звезды российской эстрады все чаще говорят о финансовых проблемах, связанных с отменой всех концертов и выступлений из-за коронавируса. Такие высказывания вызывают непонимание у части россиян. Известный дрессировщик кошек Юрий Куклачев раскритиковал жалобы артистов.

«Пусть те звезды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир. Они привыкли хапать миллионы. Пусть немного остановятся! Многим людям сейчас вообще кушать нечего», — сказал Куклачев.

Действительно, среди артистов много миллионеров, но есть и другой огромный пласт творческих людей, которые еще не стали звездами и имеют весьма скромные доходы. О проблемах творческой части российского общества мы поговорим в нашем эфире.

Восстановится ли российский шоу-бизнес? Ждет ли Россию закрытие больших концертных площадок? Научились ли артисты зарабатывать при помощи онлайн-сервисов? Почему жалобы звезд раздражают россиян? Каким творческим людям необходима помощь государства?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — социологи, музыканты, журналисты, чиновники и политики.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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