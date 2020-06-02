Эксперт назвал факторы укрепления рубля

Москва, 2 июня. Курс доллара опустился ниже 70 рублей, причиной тому стали сразу несколько факторов. Об этом заявил глава блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов, назвав перспективы российской валюты более чем многообещающими.

Курс рубля укрепляется на биржевых торгах. Стоимость доллара упала до отметки ниже 70 рублей впервые с начала марта. Кроме того, рост усилил и российский рынок акций, а нефть марки Brent с поставками в августе дорожает на 0,13%.

Эксперты объясняют позитивные для России биржевые тенденции предстоящей встречей ОПЕК+, главной темой которой станет вопрос продления договоренностей на ограничение нефтедобычи. Ожидается, что заседание проведут 4 июля.

Как объяснил Шабанов, стоимость нефти пошла вверх, а за ней укрепился и курс рубля. Но поддерживает валюту не только этот фактор. Вторым он назвал то, что ЦБ РФ в рамках бюджетного правила продает существенные объемы иностранной валюты на российском рынке.

«Это удерживает курс рубля стабильным и дает возможности для роста», — цитирует эксперта «Экономика Сегодня».

Напомним, что премия российской нефти марки Urals к цене североморской нефти марки Brent ранее достигла максимума за период с 1990 года. Ее размер достиг показателя в 2,3 доллара в Северо-Западной и 2,8 доллара в Южной Европе. Аналитики прогнозируют, что морской экспорт Urals в первом летнем месяце сократится на 340 тысяч тонн по отношению к майским показателям, до уровня 1,3 миллиона баррелей в стуки.

Тем временем эксперты заметили, что ускорит экономику и повысит уровень жизни россиян не что иное, как поправки в Конституцию РФ. Голосование по ним пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Последний день станет выходным, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в конституцию Павел Крашенинников.