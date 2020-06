События в Сирии 1 июня: потери 47 млрд лир от пожаров, турецкие обстрелы и теракты на территории оппозиции

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 2 июня в Сирии, и подводит итоги за сутки.

Большой Идлиб

Российская сторона зафиксировала два обстрела населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Ад-Дана, один обстрел населенного пункта Дахр эль-Кебир, один обстрел населенного пункта Дадих, один обстрел населенного пункта Мааррет Мухос в провинции Идлиб со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам» (возглавляемой террористами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1).

Боевики обвинили сирийские войска в уничтожении трактора в городе Кяфр Нуран.

Syrian regime forces stationed in the town of #KfarHalb targeting an agricultural vehicle (combine harvester) with a "MD" missile and mortar shells in the vicinity of the town of Kfarnouran west of #Aleppo. pic.twitter.com/OfRXsbXYu9 — IDLIB POST (@IdlibEn) June 1, 2020

Неизвестные расстреляли гражданский автомобиль на трассе М4 — с проезжающего по дороге мотоцикла по машине открыли огонь. Три человека, в том числе ребенок, погибли, один ранен. Инцидент произошел неподалеку от н.п.Басанкуль на юго-западе провинции. В машине ехали члены НВФ «Первая прибрежная дивизия», в том числе полковник Акрам Халиф, дезертировавший из САА в 2011 году.

Это далеко не первый случай нападения — новая волна нападений началась весной после прекращения активной фазы боевых действий. Целями покушений и взрывов становятся гражданские лица, шариатские судьи и члены НВФ.

В Идлибе в поддержку протестов в США появилось граффити с Джорджем Ллойдом и его словами «Я не могу дышать».

As #Syria is going through a lot and people there are getting killed everyday, it doesn’t mean that the free Syrian people wouldn’t stand with others people



From #Idlib #Syria all the way to the #US & the rest of the world #NoToRacism #ICantBreathe #JusticeForGeorgeFloyd . pic.twitter.com/pJwONLHO0b — Abdalaziz Alhamza (@3z0ooz) June 1, 2020

В лагере Джурин в долине Эль-Габ военнослужащего из пятого Добровольческо-штурмового корпуса Сирийской Арабской Армии арестовали за торговлю оружием с боевиками.

Заевфратье

Зона турецкой операции «Источник мира»

Протурецкие боевики обстреляли окраину города Телль Тамр — пострадали дома местных жителей в деревнях Аббуш, Меслета и Кабир Зехир, загорелись сельхозугодия.

????Til Temir

Gundê Mesleta û Kebir Zexîr tê topbaran kirin

???????? milê Zirgan jî ji sedema topbaranê agir ji zevîyên gundiyan ket. Agir Her ku diçe fêreh dibe. pic.twitter.com/D7urOY0dpN — Çiyager A (@sores2020) June 1, 2020

Также протурецкие боевики обстреляли деревню Джахбал в трех км восточнее Айн Иссы. Один мирный житель пострадал, повреждена мечеть и линия электропередач.

Turkish forces have shelled today Jahbal village, 3km eastern Ain Issa town. At least one civilian was wounded in the shelling and a mosque was partially destroyed in addition to sever damage to power lines, causing total blackouts across the area. pic.twitter.com/FqrzoAgjpT — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) June 1, 2020

Зона контроля Международной коалиции

«Сирийские демократические силы» объявили о задержании сборщика «закята» (налога) «Исламского государства»1 в н.п.Аль-Бусейра на восточном берегу Евфрата.

Зона контроля правительственных сил

Курдские источники обвиняют сирийский гарнизон, дислоцированный в городе Кобани (Рас эль-Айн) в воровстве: у военнослужащих якобы не хватает припасов, поэтому они промышляют кражей продуктов.

Северная Сирия

В округе Джандерис в кантоне Африн взорвался заминированный автомобиль. Несколько человек было ранено. Среди местного населения — в том числе переселенцев из других районов Сирии — растут антитурецкие настроения.

#حلب :



انفجار سيارة مفخخة في بلدة جنديرس جنوب غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن إصابات.. pic.twitter.com/7QSzWAGDxE — Muhammad Alyounes (@mhmdalywns56) June 1, 2020

В деревне Матина в кантоне Африн протурецкие боевики разграбили кладбище.

Turkish forces have destroyed and ruined "Martyr Rafiq" graveyard in Matina village in Afrin suburb. pic.twitter.com/GwH54GHpKW — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) June 1, 2020

В городе Эль-Баб были убит офицер и сотрудник так называемых «Главных сил полиции и безопасности». Еще три сотрудника было ранено. В ночь с 31 мая на 1 июня неизвестные на мотоцикле обстреляли патруль.

Jarablus - An IED detonated yesterday evening in the car of a free police officer, causing serious injuries to him. pic.twitter.com/EDAgSppOJF — Bosni (@Bosni_94) May 31, 2020

После того, как на прошлой неделе «Джейш аль-Ислам» и другие «переселенцы из Восточной Гуты» зачистили штаб-квартиру «Дивизии Хамза» в Африне, в казематах были обнаружены курдские женщины.

Журналистка Линдси Снелл со ссылкой на собственный источник утверждает, что в ходе боев за Международный терминал Триполи 1 июня 17 сирийских наемников из группировки «Султан Сулейман Шах» было убито, 60 было ранено.

Центральная Сирия

Ресурс Badia24 утверждает, что в пустыне Дейр эз-Зора пропала без вести группа военнослужащих, в том числе и офицер САА, — в пустыню они отправились собирать трюфели.

Отряд палестинского ополчения «Бригада аль-Кудс» опубликовал видео операций в сирийской пустыне.

من عمليات لواء القدس في البادية السورية



From the operations of the Jerusalem Brigade in the Syrian Badiya pic.twitter.com/rSoXdbfJxP — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) June 1, 2020

Южная Сирия

Ресурс Suwaida24 посчитал количество нападений в мае — погибло четверо гражданских. Всего в провинции Эс-Сувейда за прошлый месяц совершено одно нападение на проезжей части, три обстрела со стороны неизвестных. Еще восемь человек пострадало.

4 قتلى في #السويداء الشهر الماضي، حصيلة العنف تتراجع ؟!



رصدت السويداء 24، مقتل 4 مواطنين من محافظة السويداء بظروف مختلفة، في شهر أيار الفائت، إثر حوادث عنف متفرقة، في حصيلة شهرية تعد الأدنى بعدد القتلى منذ مطلع 2020 ...https://t.co/ByqiUs3g7u pic.twitter.com/O4ehHzZdW3 — السويداء 24 (@suwayda24) June 1, 2020

На юге Сирии правоохранительные органы обнаружили очередной схрон с оружием и боеприпасами.

الجهات المختصة تعثر على أسلحة وذخائر بينها أكثر من نصف مليون طلقة متنوعة من مخلفات الإرهابيين في #المنطقة_الجنوبية pic.twitter.com/AE8evbl8lJ — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) June 1, 2020

Политика и гуманитарная обстановка

Ресурс Zaman al-Wasl подсчитал потери сельскохозяйственного сектора Сирии от пожаров в апреле и мае. Так сгорело 23,5 тысячи га полей, 22,5 тысячи га лесов, 270 га плодоносящих деревьев. Из них 6,5 тысячи га находятся на территории оппозиции, 17,6 тысячи га — на территориях СДС, 22,1 тысячи га — на территориях официального Дамаска. Больше всего пострадали Хомс с Пальмирой (21,7 тысячи га), Хасеке (12,2 тысячи га) и Ракка (9,6 тысячи га). Согласно подсчетам ресурса, суммарные потери сельского хозяйства Сирии могут достигать 47 млрд лир.

Fire around Saraqib.Grain was picked in this field ,firefighters are trying to save some who aren’t. pic.twitter.com/y0NLM6Xrts — ZOKA (@200_zoka) June 1, 2020

Между провинциями Латакия и Тартус восстановлено железнодорожное сообщение.

#سورية



إعادة تسيير قطارات الركاب بين محافظتي طرطوس واللاذقية pic.twitter.com/JdpLYbO8Wp — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) June 1, 2020

Центр примирения враждующих сторон через органы местного самоуправления направил гуманитарную помощь местному населению в н.п. Суффан (провинция Ракка), Рима (провинция Дамаск). Всего выдано 690 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны.

1 Организация запрещена на территории РФ.