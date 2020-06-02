В Раде заявили, что Украина застряла в девяностых и «отдаляется» от космоса 

Москва, 2 июня. Украина все дальше отдаляется от статуса космической державы, об этом заявила депутат Верховной рады от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Видео ее выступления было опубликовано на канале украинского парламента в YouTube. По словам Геращенко, Украина является космической страной, но все дальше удаляется от космоса.

«Наша промышленность стоит, наша экономика в стагнации, наше правительство в неадеквате, предприятия убиты, никто во власти не занимается борьбой за страну, за рынки сбыта», — подчеркнула она.

Напомним, Украина использует данные западных космических аппаратов дистанционного зондирования для слежки за действиями России в Крыму и иных приграничных территориях. Об этом сообщает консалтинговое агентство Defense Express.

По данным агентства, украинские силовики с помощью космических средств стараются обнаружить в указанных территориях группировки войск, а также выявить новые образцы военной техники и инженерные сооружения.

Аналитики Defense Express утверждают, что Киев имеет договоренности об обмене спутниковыми данными с 19 странами. Кроме того, Украина использует информацию, полученную от коммерческих аппаратов американской компании DigitalGlobe и французской Pleiades.

При этом собственных спутников у Украины нет. Аппарат «Січ-2» завершил срок службы, а новый спутник, который должен прийти на замену, еще не построен.