Глава «Уральских авиалиний» Скуратов назвал возможные сроки возобновления полетов

Москва, 2 июня. Международное авиасообщение России с другими странами, которое было приостановлено в связи с пандемией коронавирусной инфекции, может быть возобновлено в период с августа по сентябрь. Соответствующее мнение высказал генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Руководитель авиакомпании также отметил, что полеты в другие страны будут открываться постепенно. На первом этапе перелеты возобновятся в страны СНГ, считает он.

«Может быть, разрешат полеты в Грузию. В августе-сентябре, возможно, откроют международные полеты. Тоже поэтапно, но надо с чего-то начинать», — цитирует Скуратова РБК.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Отечественные авиакомпании могли выполнять только рейсы для возвращения граждан РФ домой.

Ранее Росавиация подготовила проект снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. План ведомства включает три этапа. На первом в самолеты не будут пускать пассажиров в верхней одежде, а также тех, у кого температура тела выше 37,5 градуса. Помимо этого, пассажиров временно ограничат в перемещениях по салону, ограничена будет и опция вызова бортпроводника. Кроме того, все граждане должны будут на протяжении всего полета носить маски и перчатки.