В России предложили помочь выплатить алименты потерявшим работу из-за пандемии

Москва, 2 июня. В Национальном родительском комитете России предложили компенсировать алименты, которые не были выплачены детям из-за потери работы одним из родителей во время периода самоизоляции.

Предложение было направлено на имя председателя правительства Михаила Мишустина и в Государственную думу. Как пишет RT, председатель НРК Ирина Волынец объяснила, что из-за сложной экономической ситуации многие росияне, которые по закону должны выплачивать алименты, могли остаться без работы или без прежнего уровня доходов.

Как уточнила Волынец, из-за этого возрастает риск общего снижения выплат законных алиментов на детей.

Напомним, накануне в течение первых шести часов с момента старта перечислений, более 15 миллионов семей смогли получить единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда РФ. Данные меры были приняты правительством для того, чтобы поддержать россиян, финансы которых пострадали во время пандемии коронавируса.

По данным Минтруда, в общей сложности российским семьям уже было переведено 150 миллиардов рублей.

В пресс-службе Минтруда также уточнили, что для получения выплаты родителям достаточно подать заявление через портал Госуслуг. Сделать это можно до 1 октября.

Еще одним способом поддержания населения в пандемию коронавирусной инфекции стало ежемесячное пособие на детей до трех лет за апрель, май и июнь. Размер выплаты составит по пять тысяч рублей за каждый месяц. Также минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет увеличивается в два раза.