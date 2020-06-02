Трамп наведет порядок в США с помощью армии. События дня. ФАН-ТВ

Телефонный разговор Путина и Трампа Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию на рынке нефти. Разговор состоялся всего за несколько дней до встречи министров в рамках ОПЕК+. Инициатива исходила от американской стороны. Хоть США не являются участником сделки, но все же снижают добычу. Также лидеры двух стран обсудили меры борьбы с COVID-19, договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество в космической сфере и подняли тему проведения саммита G7 в ближайшем сентябре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметил, что по G7 возникает много вопросов — в каком качестве Трамп предлагает позвать Россию, «с какой повесткой дня и какой все-таки состав участников».

Названы условия для работы кафе Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Согласно документу, подписанному Анной Поповой, столики для посетителей должны быть установлены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, а на входе размещены дозаторы с антисептиками. Перед началом смены сотрудников необходимо расспросить о самочувствии и контактах с заболевшими. Также на работе они обязаны все время находиться в масках. Открыться рестораны и кафе смогут, когда разрешат региональные власти.

Более 15 млн семей получили выплаты Более 15 млн семей смогли получить единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет в течение первых часов со старта перечислений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда России. Данные меры были приняты правительством для того, чтобы поддержать россиян, финансовое положение которых пострадало во время пандемии коронавируса. По данным Минтруда, в общей сложности российским семьям уже было переведено 150 млрд рублей. Напомним, для получения выплаты родителям достаточно подать заявление через портал Госуслуги. Сделать это можно до 1 октября.