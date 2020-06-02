Минобороны отобрало добровольцев для испытания вакцины от COVID-19

Москва, 2 июня. Министерство обороны РФ сообщило о том, что отобрало добровольцев, которые изъявили желание принять участие в испытании новой отечественной вакцины от коронавируса.

На данный момент для проверки безопасности и эффективности вакцины отобраны 50 военнослужащих. Среди них также числятся пять женщин. Все добровольцы прошли необходимые предварительные процедуры.

«Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний», — пояснили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что военнослужащие были отобраны из различных подразделений со всей территории страны. Прохождение предварительного углубленного медицинского исследования и подготовка к испытаниям вакцины пройдут на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ. Первая группа добровольцев поступит туда уже 3 июня.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что коронавирус не сказался на боеготовности российской армии, в том числе ядерной триады.