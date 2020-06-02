СМИ назвали детали плана по восстановлению экономики

Москва, 2 июня. В России поставили задачу вернуться к темпам стабильного роста экономики не менее чем на 2,5% в год по итогам следующего года. Об этом говорится в проекте правительства РФ по восстановлению экономики РФ после пандемии.

В документе отмечается, что необходимо обеспечить рост реальных доходов населения. Как данным РБК, в нормативном акте содержатся как уже реализуемые меры поддержки, так и только принятые.

Напомним, общая стоимость антикризисных мер поддержки российской экономики, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, составляет на сегодняшний день 3,3 триллиона рублей. Об этом во время выступления в Госдуме заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По словам министра, значительная часть антикризисных мер касается прежде всего малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Решетников добавил, что всего таких отраслей 42 и в них заняты более шести миллионов человек.

Он отметил, что в общенациональный план, который в настоящее время обсуждается в правительстве, включен большой список вопросов, касающихся поддержки инвестиций.

Глава Минэкономразвития РФ отметил, что сегодня необходимо сосредоточить большую часть усилий на поддержке регионов, потому что их бюджеты наиболее уязвимы в существующих условиях.