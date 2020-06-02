Протестующие в Нью-Йорке начали грабить магазины

Нью-Йорк, 2 июня. В Нью-Йорке дневные мирные протесты в память о Джордже Флойде переросли в массовые беспорядки. Участники акций начали грабить магазины, беспрепятственно вынося из них все ценное.

По словам очевидцев, мирное шествие превратилось в бунт за несколько минут. Как поясняет участница протестов Дениз Крофорд, последний раз подобные мероприятия в стране проводились во времена Мартина Лютера Кинга. С того момента условия для афроамериканцев несколько улучшились, однако недостаточно, считает она.

«Я требую следующее: если у вас есть полицейские-расисты, которые демонстрируют такое поведение, их нужно увольнять сразу же, на месте. Им должна быть закрыта дорога на любую государственную должность» — приводит слова Крофорд корреспондент РИА Новости.

Протестующие начали свое движение с района Манхэттен. Полиция не предпринимала никаких действий, однако после демонстранты начали громить магазины и бить витрины. Сообщается, что мародеры также уничтожают банкоматы.

Напомним, ранее мэр Вашингтона Муриэл Баузер в своем Twitter заявила, что разгон «безоружных протестующих», которые вышли на акцию около Белого дома, является позором и может затруднить работу полиции.